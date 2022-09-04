Немецкая газета Die Welt допустила, что Германию ждут такие же митинги, которые накануне можно было наблюдать в Чехии, где граждане обвинили правительство в отсутствии поддержки населения на фоне удорожания энергоресурсов и растущей инфляции.
Отказ от ядерной энергетики в нынешних условиях чреват перебоями в электроснабжении немецких домохозяйств и предприятий, заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag лидер партии ХДС Фридрих Мерц.
Решение о формате присутствия президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали, будут принимать с учетом фактора безопасности и других аспектов.