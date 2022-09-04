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Bulgaria ON AIR: Болгарии придется брать кредиты на газ из-за глупости в отношении РФ

Болгарии придется брать кредиты на газ ради спасения от зимних холодов, поскольку из-за глупости, допущенной властями страны в отношении России, цены на голубое топливо станут неподъемными.
Lenta.ru
"Зимой цена на природный газ будет неподъемной и для граждан, и для бизнеса. Кредиты – единственное спасение", — уверен он.
РИА Новости
Бывший замминистра энергетики заявил, что Болгарии на практике придется покупать тот же российский газ.
iReactor
В августе власти Болгарии заявили, что отказываются обсуждать с "Газпромом" заключение нового газового контракта.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bulgaria ON AIR: Куюмджиев заявил, что Болгарию от холодов спасут кредиты на газ
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Bulgaria ON AIR: Болгарии придется брать кредиты на газ из-за глупости в отношении РФ
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Эксперт Куюмджиев: Софии придется брать кредиты на газ из-за глупости в отношении России
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Энергетик Куюмджиев: Болгарии придется греться в кредит этой зимой
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Bulgaria ON AIR: Болгария будет брать кредиты на газ из-за глупости в отношении РФ
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