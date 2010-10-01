Футбол
ЧемпионатБулыкин объяснил, почему Хабиб ушёл с «РЖД Арены» до окончания матча
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул матч московского клуба с «Ювентусом» (1:2) до окончания матча.
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Общество
ВШЭ заявила об ущербе деловой репутации из-за поста Гусейнова
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике заявила о том, что пост профессора вуза Гасана Гусейнова в Facebook о русском языке является оскорбительным и вызывающим возражения.
REGNUM 07:21
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй, видеозапись его заявления опубликовало агентство церковных новостей Romfea.
РИА Новости 08:00
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Политика
Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию
Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.
Телеканал 360° 08:14
Культура
Умер автор песен Лещенко и Кобзона
Песню Маркелова на стихи Григория Поженяна "С Днем Победы, капитан!" исполнил ныне покойный Иосиф Кобзон, а первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.
ТВ Центр 02:25
Экономика
«Bitcoin подорожает на 80% до конца года». Криптовалюте пообещали рост
По мнению эксперта, курс первой криптовалюты поднимется на 80% к концу этого года.
РБК 06 ноября в 04:17
Футбол
Черчесов вызвал Ерохина в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов внёс изменение в состав национальной команды на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.
Свободная Пресса 06:01
Происшествия
Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ
Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.
RT на русском 07:33
Армия и оружие
Глава ЛНР ответил на идею ввести полицию Украины в Золотое
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ввод на участок разведения сил и средств в районе Золотого украинской полиции и Нацгвардии сделает разведение сил на новых участках невозможным, передает Луганскинформцентр.
Аргументы и Факты 02:13
Политика
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.
Независимая газета 06:00
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Общество
Опубликованы саундтрек Need for Speed Heat и запись игрового процесса
Запись первого часа игры Electronic Arts опубликовала официальный саундтрек Need for Speed Heat.
Игромания.ру 06 ноября в 14:09
Политика
Иностранный беспилотник сбили в Иране
В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Футбол
Медведев: «Зенит» не ставит автобус, мы на нём ездим
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мыслями о новом дизайне автобусов в Санкт-Петербурге, выполненном в цветах клуба.
Чемпионат 08:20
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Evo-rus.com вчера в 06:00
Общество
Минкомсвязи не поддержало идею о блокировке пользователей мессенджеров
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) считают законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты технически нереализуемым и не поддерживают его.
РБК 08:01
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Энергетика
Песков прокомментировал идею Минфина ввести налог на ПНГ
Напомним, что нефтяники раскритиковали идею Минфина России ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ).
ФАН 04:50
Происшествия
В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос
Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Gazeta.SPb 02:14
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов
Индекс РТС увеличился на 0,78% (1482,9 пункта). На торгах лидируют акции "Мечела" (+4,33%), "М.Видео" (+2,73%) и "Интер РАО" (+2,58%).
Инфорос вчера в 06:58
Политика
Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Экономика
Миллиардеры в 2018 году потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров на планете сократилось за 2018 год на $8,5 трлн после пяти лет неуклонного роста.
ТАСС 02:44
Футбол
Моуринью хочет подписать с «Баварией» контракт до 2022 года
Португальский специалист запрашивает у немецкого клуба контракт сроком до 2022 года. «Бавария» обдумывает данное предложение.
Sports.ru 08:16
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК вчера в 14:00