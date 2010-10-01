Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул матч московского клуба с «Ювентусом» (1:2) до окончания матча.

Булыкин объяснил, почему Хабиб ушёл с «РЖД Арены» до окончания матча

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