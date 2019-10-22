Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов в зеленой форме

Ювентус — Локомотив
сегодня
в 19:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
Пресс-служба московского «Локомотива» показала форму, в которой команда сыграет в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом». Москвичи выбрали зеленую форму. Встреча состоится сегодня, 22 октября, в Турине.
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