Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ru«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов в зеленой форме
Пресс-служба московского «Локомотива» показала форму, в которой команда сыграет в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом». Москвичи выбрали зеленую форму. Встреча состоится сегодня, 22 октября, в Турине.
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"Лекарство становится опасным, когда оно не по терапевтической дозировке и когда попадает в руки пациенту не по назначению конкретного лечащего врача", - пояснила Ярцева.
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Государство не дает никаких гарантий в отношении дохода от инвестиций, но страхует номинал накоплений.
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Дело Серебренникова вернули в суд для повторного рассмотрения
Уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова поступило в Мещанский районный суд Москвы для повторного рассмотрения.
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Помпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции
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