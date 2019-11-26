Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка. При этом вице-чемпионы России опережают немцев за счет победы в очном матче в Леверкузене (2:1).

Футбол Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 и Евро-2020 Судя по тем данным, что есть на текущий момент, ни сборной России на Евро-2020, ни матчам чемпионата Европы в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.

Политика Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.

Политика Оппозиция в Германии призывает к снятию санкций с России Фракция призвала федеральное правительство повлиять на ЕС с тем, чтобы санкции против России не были продлены, поскольку они «не являются экономически эффективными и создают еще больше проблем, чем решают».

Происшествия Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.

Политика Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Общество Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения.

Экономика Цветоводы предупредили о стагнации и попросили снизить для них НДС До 2019 года цветочная отрасль облагалась только единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН) в размере 6%. Цветы для дальнейшей реализации в основном покупают индивидуальные предприниматели, которые не платят НДС, что делает невозможным возмещение налога для производителей.

Политика «Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».

Политика Путин призвал бороться с оттоком молодежи из регионов Президент России Владимир Путин считает, что нужно менять ситуацию, когда молодежь уезжает из родных мест в большие города, и, в частности, над этой проблемой должны работать власти на местах.

Политика Путин встретился с акционерами «Яндекса» Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».

Общество Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.

Политика К посольству Украины в Москве принесли унитазы Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".

Общество Минюст отказался предоставлять документы об иностранном спонсировании ФБК Министерство юстиции отказалось показывать оппозиционерам документы об иностранном спонсировании Фонда борьбы с коррупцией, уточнив, что данная информация находится под грифом "Для служебного пользования", уведомил "МБХ медиа" директора ФБК Иван Жданов.

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 300 Число погибших в результате землетрясения в Албании выросло до шести, количество пострадавших увеличилось в два раза, сообщает «РИА Новости» во вторник, 26 ноября, со ссылкой на местные власти.