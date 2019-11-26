Лига чемпионов

Советский спортСоветский спорт«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов

Локомотив — Байер
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка. При этом вице-чемпионы России опережают немцев за счет победы в очном матче в Леверкузене (2:1).
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