Лига чемпионов
ЧемпионатБулыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»
Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
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Политика
Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку
Избранный в 2014 году очередным "народным мэром" города Горловки самопровозглашенной ДНР Эдуард Матюха в прямом эфире сказал, что является шпионом и работает на украинскую разведку.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
Общество
«Амурсталь» опасается закрытия предприятия из-за обысков
Руководство металлургического завода «Амурсталь» выразило опасение по поводу закрытия предприятия в ближайшие дни из-за многочисленных обысков и проверок.
Происшествия
Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования по делу о коррупции
Культура
Заплаканная Сердючка сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»
Политика
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей
Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
Наука
Антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона
Значительное воздействие широко распространенных антибиотиков для перорального приема связано с повышенным риском болезни Паркинсона, как показало исследование.
Футбол
Брестское «Динамо» прервало 13-летнюю чемпионскую серию БАТЭ
Ближайший конкурент БАТЭ не имеет шансов догнать клуб из Бреста даже несмотря на победу в матче с минским «Динамо» (3:0). Таким образом, брестское «Динамо» прервало гегемонию БАТЭ из 13 чемпионств подряд.
Политика
Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах
Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
Армия и оружие
Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор
Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»
Гаджеты
Мониторы с G-Sync будут поддерживать Adaptive-Sync и HDMI-VRR
Здоровье
Жители столицы выбрали первые поликлиники для капремонта
Жители столицы выбрали первые 50 зданий поликлиник для капитального ремонта.
Здоровье
На Чукотку в рамках программы «Арктический доктор» в 2019 году приехали 16 медиков
Власти Чукотского АО в текущем году привлекли в регион 14 врачей и двух фельдшеров в рамках федеральной программы "Арктический доктор".
Происшествия
На врача Детской областной больницы в Пскове совершено нападение
25 ноября совершено нападение на врача Детской областной клинической больницы в Пскове.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Здоровье
Стало известно о вреде спорта для курильщиков
Как подчеркнул специалист, когда человек курит, нагрузка на сердце и дыхание увеличивается.
Технологии
Huawei обещает уникальные наушники
Huawei FreeBuds 3 Недавно компания выпустила новые полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3, которые построена на базе чипа Kirin A1.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу
По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Общество
Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Армия и оружие
США возобновили операции против ИГ в Сирии
Глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи объявил о возобновлении операции в Сирии после двухмесячного перерыва и частичного вывода контингента.
Наука
Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети
В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
Общество
Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц
Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.