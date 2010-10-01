Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатБулыкин: я попросил Роналду о фото, хоть с ним и было три охранника

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 6 ноября
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
4 фото
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, как попросил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду сделать с ним совместную фотографию до матча с «Локомотивом».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Булыкин: я попросил Роналду о фото, хоть с ним и было три охранника

Чемпионат08:12

«Игра забывается, а легенды остаются». Булыкин встретился с Роналду

Спорт-Экспресс09:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:10, Ашберн
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Наука

Употребление кофе снижает риск развития рака печени

Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
Народные новости 01:24
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Происшествия

Руку пропавшего туриста обнаружили в желудке акулы у Мадагаскара

Руку шотландского туриста, пропавшего на французском острове Реюньон, обнаружили в желудке акулы вместе с обручальным кольцом, сообщает BBC в четверг, 7 ноября.
Известия вчера в 12:42
Общество

МВД предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году

Министерство внутренних дел России предполагает, что нормативный правовой акт об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года.
RT на русском 07:20
Армия и оружие

В России завершается ввод в строй новейшей системы ПВО С-500

Работы по вводу в строй новейшей системы ПВО С-500 завершаются в срок, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
RT на русском 08:20
Театры

В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино»

В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".
Грани.ру 08:50
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Происшествия

В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине

РИА Новости 04:08
Происшествия

Улетавший из России пассажир умер на борту самолета

Lenta.ru 09:12
Политика

Украина отказалась выполнить главное условие России по газу

Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
Религия

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Общество

Миллиардер Роман Абрамович посетил Гагаринское поле

Председатель федерального парламента, миллиардер и губернатор Валерий Радаев осмотрели Гагаринское поле и обсудили множество вопросов.
Регион 64 09:48
Космос

В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.
Дни24 вчера в 10:55
Шоу-бизнес

«Я воду не могла пить»: Михальчик чудом не умерла от анорексии

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как чудом не умерла от анорексии.
Телепрограмма 08:28
Общество

Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
Lenta.ru 07:42
Происшествия

Отец офицера ФСБ назвал суду источники происхождения части его денег

РБК 07:12
Армия и оружие

Иностранный беспилотник сбили в Иране

В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Спорт

Россия вышла в полуфинал Межконтинентального Кубка по пляжному футболу

Inc-news.ru 06 ноября в 12:53
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Коммерсантъ 09:06
Происшествия

В Дагестане задержали членов ячейки «финансистов» ИГ

ИжевскИнфо.РУ 03:26
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Культура

Умер автор песен Лещенко и Кобзона

Песню Маркелова на стихи Григория Поженяна "С Днем Победы, капитан!" исполнил ныне покойный Иосиф Кобзон, а первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.
ТВ Центр 02:25
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Политика

Майкл Блумберг планирует баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен подать документы на участие в выборах президента США от Демократической партии.
Народные новости вчера в 22:56
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Здоровье

Названы 6 «убийц» иммунной системы

Чтобы сохранить здоровье, следует избегать 6 вещей, которых в специализированных кругах называют «убийцами» иммунной системы.
Вечерний курьер 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Булыкин
Российский футболист
Российский футболист, общественный деятель, нападающий. Выступал в таких клубах, как московские «Локомотив» и «Динамо», леверкузенский «Байер 04», «Андерлехт» и «Аякс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное