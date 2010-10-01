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ЧемпионатЧемпионатБулыкин: я попросил Роналду о фото, хоть с ним и было три охранника

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 6 ноября
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, как попросил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду сделать с ним совместную фотографию до матча с «Локомотивом».
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Булыкин: я попросил Роналду о фото, хоть с ним и было три охранника

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