По данным торгов на 18:30, акции TCS Group дорожают на 19,3%, достигая 2 941,8 за бумагу. 7 января акции TCS Group класса B, принадлежащие трастам семьи бизнесмена Олега Тинькова, конвертировались в акции класса A. В итоге доля голосующих акций господина Тинькова в TCS Group снизилась с 84% до 35%.

С чего всё началось Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных компании на Лондонской бирже. РИА Новости вчера в 09:56