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Бумаги TCS Group растут на Мосбирже более чем на 15%

По данным торгов на 18:30, акции TCS Group дорожают на 19,3%, достигая 2 941,8 за бумагу. 7 января акции TCS Group класса B, принадлежащие трастам семьи бизнесмена Олега Тинькова, конвертировались в акции класса A. В итоге доля голосующих акций господина Тинькова в TCS Group снизилась с 84% до 35%.В источнике
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С чего всё началось
Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных
 компании на Лондонской бирже.
РИА Новостивчера в 09:56
Подробнее о событии
Новая газета

Акции TCS Group выросли на 17% после сообщений об утрате Олегом Тиньковым контроля над холдингом

Новая газета08:25
ТАСС

Бумаги TCS Group растут в ходе торгов на Мосбирже почти на 17%

ТАСС06:49
Forbes

Акции TCS Group растут больше чем на 14% на фоне снижения доли семьи Тинькова

Forbes05:15
Коммерсантъ

Бумаги TCS Group растут на Мосбирже более чем на 15%

Коммерсантъ04:47
РБК

Акции TCS Group подскочили на 10% после снижения доли семьи Тинькова

РБК03:31
Finam.Ru

Семья Тинькова утратила контроль в TCS Group

Finam.Ruвчера в 08:55
Дождь

Траст семьи Тинькова больше не контролирует TCS Group, владеющую «Тинькофф банком»

Дождьвчера в 07:49
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Олег Тиньков утратил контроль в TCS Group

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WhatsApp сообщил о передаче личных данных пользователей в Facebook

FTC потребовала суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, запретить навязывать антиконкурентные условия разработчикам программного обеспечения, а также впредь проводить такие сделки только с разрешения властей.
WhatsApp сообщил о передаче личных данных пользователей в Facebook
РБК08:40