Глобальные депозитарные расписки TCS Group резко набрали в цене на Московской бирже на корпоративных новостях. По данным торгов на 14:43, акции TCS Group дорожают на 15,43%, достигая 2850,8 руб. за бумагу.

С чего всё началось Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных компании на Лондонской бирже. РИА Новости вчера в 09:56