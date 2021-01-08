Бумаги TCS Group растут на Мосбирже более чем на 15%
Глобальные депозитарные расписки TCS Group резко набрали в цене на Московской бирже на корпоративных новостях. По данным торгов на 14:43, акции TCS Group дорожают на 15,43%, достигая 2850,8 руб. за бумагу.В источнике
С чего всё началось
Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных
компании на Лондонской бирже.
Подробнее о событии
Семья Олега Тинькова лишилась контроля над головной компанией «Тинькофф банка»
Эхо Москвывчера в 15:04