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Коммерсантъ

Бумаги TCS Group растут на Мосбирже более чем на 15%

Глобальные депозитарные расписки TCS Group резко набрали в цене на Московской бирже на корпоративных новостях. По данным торгов на 14:43, акции TCS Group дорожают на 15,43%, достигая 2850,8 руб. за бумагу.В источнике
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С чего всё началось
Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных
 компании на Лондонской бирже.
РИА Новостивчера в 09:56
Подробнее о событии
ТАСС

Бумаги TCS Group растут в ходе торгов на Мосбирже почти на 17%

ТАСС06:49
Finam.Ru

Семья Тинькова утратила контроль в TCS Group

Finam.Ruвчера в 08:55
Коммерсантъ

Бумаги TCS Group растут на Мосбирже более чем на 15%

Коммерсантъ04:47
Эхо Москвы

Семья Олега Тинькова лишилась контроля над головной компанией «Тинькофф банка»

Эхо Москвывчера в 15:04
Forbes

Акции TCS Group растут больше чем на 14% на фоне снижения доли семьи Тинькова

Forbes05:15
Дождь

Траст семьи Тинькова больше не контролирует TCS Group, владеющую «Тинькофф банком»

Дождьвчера в 07:49
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Семья Тинькова лишилась контроля над головной компанией банка

РБКвчера в 07:37
Frank Media

Олег Тиньков утратил контроль в TCS Group

Frank Mediaвчера в 12:24

МВД с 1 марта начнет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

МВД России с 1 марта станет аннулировать диагностические карты не прошедших техосмотр транспортных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
МВД с 1 марта начнет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин
Ведомости07:22

Российская военная база в Сирии попала под минометный обстрел боевиков

«В результате падения крупнокалиберных миномётных боеприпасов на базе российских военных замечены серьёзные повреждения, однако, никто из российских военнослужащих не пострадал», — говорится в сообщении.
Новые Известиявчера в 07:07

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Mazda CX-3 получила значительный «импульс», добавив новое высокотехнологичное оборудование, вместе с ним лишь незначительное увеличение цены и специальное издание модели 100th Anniversary.
32CARS.ru5 января в 06:21