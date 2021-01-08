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ТАСС
ТАСС

Бумаги TCS Group растут в ходе торгов на Мосбирже почти на 17%

По состоянию на 14:47 мск (ГДР) TCS Group дорожают на 15,2% по сравнению с отметкой закрытия предыдущих торгов, достигая 2 тыс. 844 руб. за бумагу. Ранее сообщалось, что после конвертации акций TCS Group доля голосов, принадлежащая бизнесмену Олегу Тинькову, сократилась с 84% до 35%.В источнике
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С чего всё началось
Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных
 компании на Лондонской бирже.
РИА Новостивчера в 09:56
Подробнее о событии
Новая газета

Акции TCS Group выросли на 17% после сообщений об утрате Олегом Тиньковым контроля над холдингом

Новая газета08:25
Finam.Ru

Семья Тинькова утратила контроль в TCS Group

Finam.Ruвчера в 08:55
Forbes

Акции TCS Group растут больше чем на 14% на фоне снижения доли семьи Тинькова

Forbes05:15
Коммерсантъ

Бумаги TCS Group растут на Мосбирже более чем на 15%

Коммерсантъ04:47
РБК

Акции TCS Group подскочили на 10% после снижения доли семьи Тинькова

РБК03:31
ТАСС

Бумаги TCS Group растут в ходе торгов на Мосбирже почти на 17%

ТАСС06:49
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Траст семьи Тинькова больше не контролирует TCS Group, владеющую «Тинькофф банком»

Дождьвчера в 07:49
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Олег Тиньков утратил контроль в TCS Group

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