Бумаги TCS Group растут в ходе торгов на Мосбирже почти на 17%
По состоянию на 14:47 мск (ГДР) TCS Group дорожают на 15,2% по сравнению с отметкой закрытия предыдущих торгов, достигая 2 тыс. 844 руб. за бумагу. Ранее сообщалось, что после конвертации акций TCS Group доля голосов, принадлежащая бизнесмену Олегу Тинькову, сократилась с 84% до 35%.В источнике
С чего всё началось
Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных
компании на Лондонской бирже.
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