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ТАСС
ТАСС

Бумаги TCS Group растут в ходе торгов на Мосбирже почти на 17%

По состоянию на 14:47 мск (ГДР) TCS Group дорожают на 15,2% по сравнению с отметкой закрытия предыдущих торгов, достигая 2 тыс. 844 руб. за бумагу. Ранее сообщалось, что после конвертации акций TCS Group доля голосов, принадлежащая бизнесмену Олегу Тинькову, сократилась с 84% до 35%.В источнике
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С чего всё началось
Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных
 компании на Лондонской бирже.
РИА Новости7 января в 09:56
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РБК

Акции TCS Group подскочили на 10% после снижения доли семьи Тинькова

РБКвчера в 03:31
ТАСС

Бумаги TCS Group растут в ходе торгов на Мосбирже почти на 17%

ТАССвчера в 06:49
Forbes

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Forbesвчера в 05:15
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Коммерсантъвчера в 04:47
Новая газета

Акции TCS Group выросли на 17% после сообщений об утрате Олегом Тиньковым контроля над холдингом

Новая газетавчера в 08:25
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Траст семьи Тинькова больше не контролирует TCS Group, владеющую «Тинькофф банком»

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РИАМО7 января в 05:19