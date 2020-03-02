Экономика
КомпанияБумаги Тинькова упали на 3% на фоне налогового скандала
Глобальные депозитарные расписки TCS Group Олега Тинькова утром 2 марта снизились в цене сразу на 3%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно информации на 10:11 по московскому времени, бумаги торговались у отметки в 1408,4 рубля.
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Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Общество
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Финансы
После старта торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро
2 марта на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю снизился на 20 копеек, составив по итогам первой минуты торгов 66,678 рубля.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Энергетика
Песков: Путин «сверил позиции» с нефтяниками перед встречей ОПЕК+
По словам пресс-секретаря российского лидера, прошедшее 1 марта совещание с главами нефтяных компаний, на котором Путин затронул тему о ситуации на глобальном энергетическом рынке, проводилось, чтобы «сверить позиции» и обменяться мнениями о влиянии коронавируса на цены на энергоносители.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Спорт
Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса
Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Футбол
Азар отправится на операцию в США
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар отправится в США, где ему предстоит операция на травмированной лодыжке.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Общество
В Башкирии проверят школу, где учитель оскорблял ученицу
Общество
Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины
«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
Здоровье
Какие новые медучреждения появятся в Севастополе?
Как рассказал Сергей Шеховцов, в рамках ФЦП в Севастополе будет построено 9 новых медицинских учреждений на общую сумму 15,4 миллиарда рублей.
Футбол
Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде
Шоу-бизнес
Губернатор Сергей Морозов выступил в роли конферансье на концерте Игоря Николаева в Ульяновске
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Происшествия
В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом
В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Здоровье
Маммолог рассказала об основных факторах развития рака груди
Надежда Рожкова, президент Ассоциации маммологов РФ, назвала факторы, способные привести к раку молочной железы.
Общество
Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру
23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Шоу-бизнес
Опухшее лицо Григория Лепса ужаснуло фанатов
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.