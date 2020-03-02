Экономика

КомпанияКомпанияБумаги Тинькова упали на 3% на фоне налогового скандала

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Глобальные депозитарные расписки TCS Group Олега Тинькова утром 2 марта снизились в цене сразу на 3%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно информации на 10:11 по московскому времени, бумаги торговались у отметки в 1408,4 рубля.
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Бумаги TCS Group Олега Тинькова упали на 3% на фоне налогового скандала

РБК02:25

Налоговый скандал снизил цены на бумаги Тинькова на 3%

АБН03:43

Бумаги Тинькова упали на 3% на фоне налогового скандала

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