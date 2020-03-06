Экономика
КоммерсантъБумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже
По состоянию на 12:15 стоимость расписки TCS Group составила 1,4 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 2,6% по сравнению с концом прошлого дня — до 2743,1 пункта. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.
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Кино
«Маргери Тирелл» из «Игры престолов» может сыграть в сериале «Ведьмак»
Космос
NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса
Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Музыка
От России на «Евровидение» поедет группа Little Big
Решение отправить коллектив Little Big на "Евровидение" приняли на Первом канале, который и будет транслировать конкурс популярной музыки.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Футбол
В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами из-за коронавируса
Руководство английской Премьер-лиги приняло решение запретить рукопожатия футболистов перед началом матчей, сообщает официальный сайт турнира.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Политика
Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Экономика
Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Армия и оружие
Опубликованы снимки кладбища лома МиГ-21
Опубликованы снимки кладбища лома из МиГ-21 и самолетов L-39 Albatros. Фотографии разместил пользователь Twitter под ником AnnQuann.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Общество
Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса
Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
На Кубани следователями центрального аппарата СК России совместно с сотрудниками Генпрокуратуры в СКФО и оперативниками ФСБ края задержано сразу несколько высокопоставленных полицейских.
Общество
В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Происшествия
В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона
В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Гаджеты
Zen 4, RDNA3 и совершенно новая видеокарта Radeon. AMD рассказала о новых архитектурах и ближайших планах
Компания AMD провела мероприятие Financial Analyst Day, на котором рассказала о грядущих процессорных и графических архитектурах.
Финансы
Мосбиржа получила прибыль в 20 миллиардов рублей
Чистая прибыль Московской бирже выросла за 2019 г. на 2,4%, до 20,2 миллиарда рублей, следует из отчетности по МСФО.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии призналась, что сменила имя в паспорте
В Сети артистке постоянно задают вопросы, почему она так себя именует. Дочь Валерии решила показать подписчикам свой паспорт.