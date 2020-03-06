По состоянию на 12:15 стоимость расписки TCS Group составила 1,4 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 2,6% по сравнению с концом прошлого дня — до 2743,1 пункта. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.

Космос NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.

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Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Политика МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17 Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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