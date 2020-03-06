Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

По состоянию на 12:15 стоимость расписки TCS Group составила 1,4 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 2,6% по сравнению с концом прошлого дня — до 2743,1 пункта. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.
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Налоговые претензии к Тинькову оказывают давление на акции TCS Group

Finam.Ru04 марта в 05:00

Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

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Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

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Акции TCS Group упали на 5,5 %

Долг.рф04:34
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

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Газета.Ru 04:04
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Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

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В Хабаровском крае нашли пропавший 33 года назад самолёт

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Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru 04 марта в 15:20
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
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Опубликованы снимки кладбища лома МиГ-21

Опубликованы снимки кладбища лома из МиГ-21 и самолетов L-39 Albatros. Фотографии разместил пользователь Twitter под ником AnnQuann.
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Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
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«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
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На Кубани следователями центрального аппарата СК России совместно с сотрудниками Генпрокуратуры в СКФО и оперативниками ФСБ края задержано сразу несколько высокопоставленных полицейских.
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В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
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В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
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Трехкратный чемпион мира по плаванию Александр Макаров разбился в ДТП

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Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
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Zen 4, RDNA3 и совершенно новая видеокарта Radeon. AMD рассказала о новых архитектурах и ближайших планах

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В Сети артистке постоянно задают вопросы, почему она так себя именует. Дочь Валерии решила показать подписчикам свой паспорт.
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