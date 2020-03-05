Экономика
КоммерсантъБумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже
По состоянию на 15:30 стоимость расписки TCS Group составила 1262,6 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 4% по сравнению с концом прошлого дня. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.
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с чего всё началось
Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.РБК04:30
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На торгах в Лондоне подешевели бумаги всех компаний России, кроме TCS Group
Евразия Dailyвчера в 13:15
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