Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

По состоянию на 15:30 стоимость расписки TCS Group составила 1262,6 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 4% по сравнению с концом прошлого дня. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.
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с чего всё началось

Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
РБК04:30

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Бумаги компаний РФ дешевеют на LSE на 2-4%,TCS Group теряет 6%

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Евразия Dailyвчера в 13:15

Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

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Стоимость бумаг компании Тинькова резко упала на фоне претензий к нему США

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В Иране зафиксировали рекордный рост количества заражений коронавирусом за 24 часа, сообщил официальный представитель Минздрава Киануш Джаханпур.
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Допрос экс-президента Украины Петра Порошенко состоялся в пятницу в Государственном бюро расследований по делу, по которому его не вызывали, сообщил журналистам его адвокат Илья Новиков, передает корреспондент РИА Новости.
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