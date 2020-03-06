Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

По состоянию на 15:30 стоимость расписки TCS Group составила 1262,6 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 4% по сравнению с концом прошлого дня. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.
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Ценные бумаги материнской компании банка «Тинькофф» рухнули на торгах Московской биржи

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Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

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Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

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Стоимость бумаг компании Тинькова упали на фоне претензий США к миллиардеру

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Бумаги головной компании «Тинькофф» стали лидерами падения на Московской бирже

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Стала известна дата выхода сериала «Колл-центр»

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Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

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В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru вчера в 02:33
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Путин заявил, что воспринимает президентство как судьбу

Президент России Владимир Путин заявил, что воспринимает свою работу президентом как судьбу.
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Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

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В Турции снижают цены для туристов

Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
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В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Происшествия

Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
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Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
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Энергетика

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Министр энергетики России Александр Новак проводит в Вене встречу со странами, не входящими в ОПЕК, заседание всего альянса ОПЕК+ еще не началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
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В Белоруссии вынесли второй с начала года смертный приговор

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Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
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Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран

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Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
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