Экономика
КоммерсантъБумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже
По состоянию на 15:30 стоимость расписки TCS Group составила 1262,6 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 4% по сравнению с концом прошлого дня. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.
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Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым
Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Общество
В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
Культура
Стала известна дата выхода сериала «Колл-центр»
Космос
На Марсе выявили возможные следы органики
На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
Политика
В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Политика
Путин заявил, что воспринимает президентство как судьбу
Президент России Владимир Путин заявил, что воспринимает свою работу президентом как судьбу.
Политика
Александр Пошивай возглавил Росморречфлот
В конце ноября на сайте кабмина были опубликованы распоряжения, из которых следовало, что экс-глава Росморречфлота Юрий Цветков остается в должности замминистра транспорта РФ, а врио руководителя Росморречфлота назначается Александр Пошивай.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Происшествия
Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе
У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Политика
Эрдоган назвал сроки введения в эксплуатацию комплексов С-400 в Турции
Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле.
Энергетика
Новак встретится со странами, не входящими в ОПЕК
Министр энергетики России Александр Новак проводит в Вене встречу со странами, не входящими в ОПЕК, заседание всего альянса ОПЕК+ еще не началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Общество
Меган Маркл встретили в Лондоне свистом
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл была встречена в Лондоне громким неодобрительным свистом после решения отречься от королевской семьи.
Происшествия
В Белоруссии вынесли второй с начала года смертный приговор
Житель Минской области Виктор Скрундик приговорен к смертной казни. Это второй с начала года смертный приговор, вынесенный в Белоруссии.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Политика
СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника
В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.