Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.

с чего всё началось

По состоянию на 13:45 стоимость расписки TCS Group составила 1,316 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 4,2% по сравнению с концом прошлого дня — до 2698,4 пункта. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.

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