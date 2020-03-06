Экономика
КоммерсантъБумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже
По состоянию на 13:45 стоимость расписки TCS Group составила 1,316 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 4,2% по сравнению с концом прошлого дня — до 2698,4 пункта. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.РБК04:30
Подробнее о событии
Показать все источники
На торгах в Лондоне подешевели бумаги всех компаний России, кроме TCS Group
Евразия Dailyвчера в 13:15
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Общество
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Общество
Сын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца
Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Политика
Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом
Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Происшествия
В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона
В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Наука
Придуман новый способ укрепить высотные здания на основе отходов
Энергетика
Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель
В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Политика
МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Хоккей
Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гаджеты
В Сети появились рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном
В Сети опубликованы качественные рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном.
Политика
МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США
Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
Экономика
Кудрин дал прогноз по ущербу мировой экономике от коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса нового типа однозначно окажет влияние на мировую экономику, однако оценить реальный ущерб можно будет не ранее через один — два месяца.
Общество
Иран заявил о рекордном росте числа случаев заражения коронавирусом
Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN заявил, что в стране зафиксирован рекордный рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Происшествия
Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой
Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
Экономика
ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию
Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений.
Политика
МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Происшествия
В Москве тренера по каратэ подозревают в педофилии
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении учениц секции по каратэ, передает "Интерфакс".