Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

По состоянию на 13:45 стоимость расписки TCS Group составила 1,316 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 4,2% по сравнению с концом прошлого дня — до 2698,4 пункта. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.
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с чего всё началось

Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
РБК04:30

Подробнее о событии

Бумаги компаний РФ дешевеют на LSE на 2-4%,TCS Group теряет 6%

ПРАЙМ04:16

Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

РБК04:30

На торгах в Лондоне подешевели бумаги всех компаний России, кроме TCS Group

Евразия Dailyвчера в 13:15

Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

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Бумаги головной группы «Тинькофф» стали лидерами падения на Московской бирже

Ведомости03:46

Стоимость бумаг компании Тинькова резко упала на фоне претензии к нему США

News.ru06:09

Бумаги компании Олега Тинькова рухнули более чем на 9%

Forbes05:32
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Террорист-смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

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REGNUM вчера в 12:59
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38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
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Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
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Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Газета.Ru 05:11
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
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Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
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Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
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В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Интерфакс 05:53
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Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
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МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
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Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
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Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Сети появились рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном

В Сети опубликованы качественные рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым экраном.
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МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
РБК 05:57
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

RT на русском 02:50
Экономика

Кудрин дал прогноз по ущербу мировой экономике от коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса нового типа однозначно окажет влияние на мировую экономику, однако оценить реальный ущерб можно будет не ранее через один — два месяца.
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Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN заявил, что в стране зафиксирован рекордный рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой

Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
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ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию

Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений.
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Происшествия

В Москве тренера по каратэ подозревают в педофилии

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении учениц секции по каратэ, передает "Интерфакс".
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Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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