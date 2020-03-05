Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

По состоянию на 13:45 стоимость расписки TCS Group составила 1,316 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 4,2% по сравнению с концом прошлого дня — до 2698,4 пункта. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.
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Бумаги компаний РФ дешевеют на LSE на 2-4%,TCS Group теряет 6%

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