Экономика
КоммерсантъБумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже
По состоянию на 13:45 стоимость расписки TCS Group составила 1,316 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 4,2% по сравнению с концом прошлого дня — до 2698,4 пункта. Напомним, Олега Тинькова обвиняют в мошенничестве с налогами.
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На торгах в Лондоне подешевели бумаги всех компаний России, кроме TCS Group
Евразия Dailyвчера в 13:15
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