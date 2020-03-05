Финансы

ПРАЙМПРАЙМБумаги компаний РФ в основном дешевеют на бирже в Лондоне

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Бумаги российских компаний в среду преимущественно показывают негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
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Бумаги компаний РФ дешевеют на LSE на 2-4%,TCS Group теряет 6%

ПРАЙМ04:16

На торгах в Лондоне подешевели бумаги всех компаний России, кроме TCS Group

Евразия Dailyвчера в 13:15
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