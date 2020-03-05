Финансы
ПРАЙМБумаги компаний РФ в основном дешевеют на бирже в Лондоне
Бумаги российских компаний в среду преимущественно показывают негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
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На торгах в Лондоне подешевели бумаги всех компаний России, кроме TCS Group
Евразия Dailyвчера в 13:15
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Комментарии
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Спорт
Умер российский пловец-паралимпиец Александр Макаров
Российский пловец, член сборной команды России по плаванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров умер.
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
ЦБ спрогнозировал рост спроса на страховки из-за коронавируса
Распространение нового коронавируса в мире может повлиять на объемы взносов страхования от несчастных случаев, болезней, а также на рынок добровольного медицинского страхования, следует из доклада ЦБ.
Биатлон
Сотрудники СБР разочарованы работой Драчёва на посту главы организации
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал, как в Союзе биатлонистов России (СБР) оценивают работу Владимира Драчёва на посту главы организации.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Здоровье
Число заразившихся новым коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом Covid-19 во всем мире на 6 марта составляет 100 276 человек; погибли 3 398 человек, выздоровели — 55 694.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Происшествия
Арестованы 10 участников банды полицейских-взяточников на Кубани
В Краснодарском крае в ходе расследования уголовного дела о преступном сообществе, в которое входили полицейские, задержаны и арестованы еще трое сотрудников полиции.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Энергетика
Новак встретится со странами, не входящими в ОПЕК
Министр энергетики России Александр Новак проводит в Вене встречу со странами, не входящими в ОПЕК, заседание всего альянса ОПЕК+ еще не началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Общество
Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
Политика
Путин упростит процедуру получения социальных пособий на детей
Президент России Владимир Путин заявил, что готовит указ, направленный на упрощение процедуры получения социальных пособий для граждан страны.
Политика
СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника
В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Здоровье
В районной больнице Ефремова простаивало медицинское оборудование
Из-за бездействия учреждения медицинское оборудование простаивало, диагностические процедуры для жителей не проводились.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA показало самую детальную за все время исследований панораму Марса.
Политика
В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Происшествия
Штаб: Установлено большинство контактов пятерых пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в Москве
Большая часть контактировавших с пятерыми заболевшими коронавирусом, которые проходят лечение в Москве, уже установлена.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Футбол
Брат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП
Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
Армия и оружие
Названы объемы поставки экипировки «Ратник» в войска
Вооруженные силы России продолжают получать поставки боевой экипировки «Ратник».
Кино
Первые кадры с бэтмобилем представил режиссер «Бэтмена»
Соавтор сценария и постановщик нового «Бэтмена» Мэтт Ривз на своей странице в Twitter опубликовал новую порцию кадров со съемок «Бэтмена», в котором образ Темного Рыцаря воплощает Роберт Паттинсонн.