Бумаги российских компаний в среду преимущественно показывают негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

Бумаги компаний РФ в основном дешевеют на бирже в Лондоне

Армия и оружие Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.

Хоккей Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".

Политика МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17 МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.

Спорт Умер российский пловец-паралимпиец Александр Макаров Российский пловец, член сборной команды России по плаванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров умер.

Политика Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика ЦБ спрогнозировал рост спроса на страховки из-за коронавируса Распространение нового коронавируса в мире может повлиять на объемы взносов страхования от несчастных случаев, болезней, а также на рынок добровольного медицинского страхования, следует из доклада ЦБ.

Биатлон Сотрудники СБР разочарованы работой Драчёва на посту главы организации Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал, как в Союзе биатлонистов России (СБР) оценивают работу Владимира Драчёва на посту главы организации.

Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Здоровье Число заразившихся новым коронавирусом превысило 100 тысяч человек Число заболевших коронавирусом Covid-19 во всем мире на 6 марта составляет 100 276 человек; погибли 3 398 человек, выздоровели — 55 694.

Происшествия Арестованы 10 участников банды полицейских-взяточников на Кубани В Краснодарском крае в ходе расследования уголовного дела о преступном сообществе, в которое входили полицейские, задержаны и арестованы еще трое сотрудников полиции.

Энергетика Новак встретится со странами, не входящими в ОПЕК Министр энергетики России Александр Новак проводит в Вене встречу со странами, не входящими в ОПЕК, заседание всего альянса ОПЕК+ еще не началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Политика СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Экономика 38 банков могут потерять лицензию Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.