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Бумаги российских компаний на торгах в Лондоне падают до 58%

Падение некоторых российских бумаг на торгах на Лондондонской фондовой бирже (LSE) превысило 58%, следует из данных торгов по состоянию на 11:24 мск.
ТАСС
Индекс Лондонской фондовой биржи на открытии торгов упал на 1% на фоне возросших геополитических рисков из-за операции России на Украине.
ТАСС
В лидерах падения вновь находятся акции российской горнорудной компании "Полиметалл", которые теряют в цене 37,75%.
ТАСС
На Санкт-Петербургской бирже, основной площадке для торговли иностранными акциями, торги для физических лиц приостановлены.
Моллы.Ru

Подробнее о событии

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