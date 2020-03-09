В среднем падение составило 9-26 процентов на фонеобрушения цен на нефть.

Бумаги российских компаний обвалились на бирже в Лондоне

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