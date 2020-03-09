Экономика

ФедералПрессФедералПрессБумаги российских компаний обвалились на бирже в Лондоне

В среднем падение составило 9-26 процентов на фонеобрушения цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать172

Подробнее о событии

Торги на бирже в Лондоне закрылись падением акций крупнейших российских компаний

ТАСС13:53

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Интерфакс13:49

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

RT на русском13:24

Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи

Говорит Москва13:50

Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне спадом на 7-22%

ПРАЙМ13:08

Бумаги российских компаний обрушились на Лондонской бирже

Коммерсантъ05:43

Российские бумаги резко обвалились на открытии торгов в Лондоне

РБК04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru 13:56
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Известия 20:00
Политика

США предупредят нарушителей санкций против Ирана

Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.
Красная весна 17:24
Происшествия

В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков

В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Регион online вчера в 22:51
Общество

Назван новый способ кражи денег в интернете

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
РИА Новости 19:47
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru 21:37
Футбол

ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Газета.Ru 09:25
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

РИА Новости 18:27
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса

Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Территория новостей вчера в 11:58
Происшествия

Мужчина в медицинской маске ограбил ювелирный салон в Приморье

Ранее в полицию поступило сообщение из посёлка Трудовое о том, что в ювелирный салон ворвался мужчина с предметом, похожим на пистолет, разбил три витрины и похитил драгоценности на сумму более 1,5 млн рублей.
REGNUM 21:43
Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru 09:37
Общество

Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России

Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения.
Lenta.ru 12:55
Космос

Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
РИА Новости 21:39
Экономика

ГЧП Элегест–Кызыл–Курагино — один из крупнейших в России проектов

В среднем в России ежегодно заключается порядка 500 новых соглашений с объемом инвестиций порядка 280 млрд рублей.
Деловой квартал (Красноярск) 05:02
Футбол

Роберт Евдокимов: «Во время зимней паузы команда усилилась»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Роберт Евдокимов после домашней ничьей с «Балтикой» (0:0) в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ остался недоволен результатом, но выразил уверенность, что обновленная команда в следующих матчах будет играть сильнее.
Матч ТВ 14:39
Кино

В возрасте 90 лет умер легендарный актер Макс фон Сюдов

Газета.Ru 09:40
Музыка

Появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
Neva.Today вчера в 07:25
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос 08:03
Здоровье

К телу не подошьешь: почему студенты-медики лишены трупов

Почему получение трупа для научных целей стало проблемой и как сегодня учатся будущие врачи — выяснили «Известия».
Известия 17:02
Гаджеты

Внешний накопитель Buffalo SSD-PSMU3 весит всего 15 грамм

Представлен новый внешний SSD-накопитель Buffalo SSD-PSMU3.
Игромания.ру 09:39
Энергетика

Bloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля

Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
ТАСС 07:32
Шоу-бизнес

Тарзан изображал любовные утехи на сцене на глазах у Наташи Королевой

Как пишет сайт KP.RU больше всего публику шокировал момент, когда обнаженный Тарзан, прикрываясь небольшим куском белой ткани, имитировал любовные утехи с приглашенной из зала девушкой.
Пятый канал 13:12
Политика

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»

Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.
РИА Новости 14:30
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости 14:19
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Футбол

Кафельников: сезон для «Спартака» полностью провален

Сегодняшний матч реально показал, что этот сезон полностью провален.
Metaratings 16:51
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Вести.Ru 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное