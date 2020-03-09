Экономика
ВедомостиБумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%
Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% – до 5989,29 пункта после открытия торгов 9 марта в результате резкого снижения мировых цен на нефть. Российские бумаги также продемонстрировали снижение.
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Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи
Говорит Москвавчера в 13:50
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В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
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Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
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В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции
Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции.
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ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты
«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Финансы
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 17 до 20 за последние сутки, трое новых инфицированных находятся в Москве, все посещали Италию в последние две недели.
Политика
Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»
Президент России Владимир Путин похвалил слоган "Спасибо деду за Победу", которым некоторые россияне украшают свои автомобили.
Политика
Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Фигурное катание
Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве
Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Спорт
Лыжник Большунов взял золото на этапе Кубка мира в Норвегии
Космос
Инопланетяне на связи. Как отслеживают сигналы внеземных цивилизаций
Ученые, начиная со второй половины XX века, целенаправленно изучают возможность существования внеземной жизни внутри Солнечной системы и за её пределами.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Происшествия
Семья из России погибла в ДТП в Гватемале
В ДТП, произошедшем на северо-востоке Гватемалы 8 марта, погибли супруги из РФ и их несовершеннолетний ребёнок.
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех медучреждениях РФ
На встрече с медперсоналом, министр обсудил единую систему менеджмента качества, которая систематически будет внедряться во все больницы России, данные процессы в медучреждениях помогут обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Культура
Apple сняла на iPhone 11 Pro пятичасовое путешествие по Эрмитажу
Кинопрогулка по музею, полностью снятая на iPhone 11 Pro, доступна на ютьюбе Apple.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
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Ольга Бузова рассказала, как отметила в Курске 8 Марта
Известная звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова - телеведущая, модель и певица - поделилась в своем Instagram впечатлениями от праздника 8 Марта, который она провела в Курске.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Авто
Автомобиль, как у Путина: серийное производство Aurus наладят в Татарстане к концу 2020 года
В настоящее время на предприятии «Соллерс» в Елабуге идет подготовка к запуску серийного производства автомобилей Aurus.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Общество
Климатолог сравнил концепцию климата со зданием МГУ
Современная научная концепция климата представляет собой стройную теорию, похожую на здание МГУ, а отдельные нападки на нее, не предлагающие ничего взамен, это как попытки ломать отдельные части этого здания, сказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".