Экономика

ВедомостиВедомостиБумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% – до 5989,29 пункта после открытия торгов 9 марта в результате резкого снижения мировых цен на нефть. Российские бумаги также продемонстрировали снижение.
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Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи

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ТАССвчера в 13:53
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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
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Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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