Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% – до 5989,29 пункта после открытия торгов 9 марта в результате резкого снижения мировых цен на нефть. Российские бумаги также продемонстрировали снижение.

Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%

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