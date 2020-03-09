Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 утром в понедельник упал на 8,8% до 5897 пунктов. Немецкий DAX на открытии торгов в упал на 7,8%, а французский САС 40 — на 6,4%.

Экономика На международных торгах курс доллара превысил 75 рублей Рубль дешевеет на фоне обвала цен на нефть: на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизился до 34,66 долларов за баррель, падение составляет 23,4%. Стоит отметить, что последний раз американская валюта торговалась выше 75 рублей в марте 2016 года.

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

Здоровье Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.

Энергетика Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.

Общество ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общество Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.

Здоровье Немецкий врач предупредил о 4 опасных сигналах кожи По пятнам на коже можно обнаружить начало серьезного заболевания. Немецкий врач рассказал о четырех сигналах, которые подает людям кожа.

Здоровье В Саратовской области выросло число заболевших ОРВИ Со 2 по 8 марта в Саратовской области зарегистрировано 16 938 граждан, заболевших ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 10%.

Киберспорт Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4 В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.