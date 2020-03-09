Экономика
ForbesБумаги российских компаний обвалились на открытии торгов в Лондоне
Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 утром в понедельник упал на 8,8% до 5897 пунктов. Немецкий DAX на открытии торгов в упал на 7,8%, а французский САС 40 — на 6,4%.
Читать в источнике
Оценить142
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Фигурное катание
Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве
Общество
Бывший чиновник долинской мэрии считает, что сговор при строительстве станции смешивания был
Бывший сотрудник администрации Долинского района подтвердил правоохранительным органам факт сговора мэра и предпринимателей при строительстве станции смешивания.
Экономика
На международных торгах курс доллара превысил 75 рублей
Рубль дешевеет на фоне обвала цен на нефть: на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизился до 34,66 долларов за баррель, падение составляет 23,4%. Стоит отметить, что последний раз американская валюта торговалась выше 75 рублей в марте 2016 года.
Финансы
Турагенты рассказали, как обвал курса рубля скажется на выборе туристов
Представители туристических агентств спрогнозировали, как изменится поведение российского туриста, если завтра утром курс рубля по ЦБ РФ установится на таком же низком значении.
Хоккей
«Магнитке» нужен тренер, который вот-вот выбьет ее из плей-офф. Скабелка созрел для топ-клуба КХЛ
Магнитогорский "Металлург" оказался на краю пропасти. Вот-вот, и двукратных обладателей Кубка Гагарина сбросит в обрыв Андрей Скабелка.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса
В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»
В третьем периоде "Салават Юлаев" трижды отправлял шайбу в ворота "Авангарда".
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Общество
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Армия и оружие
Европейцы завершили важный этап испытаний ракеты Sea Venom
Энергетика
Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Здоровье
Немецкий врач предупредил о 4 опасных сигналах кожи
По пятнам на коже можно обнаружить начало серьезного заболевания. Немецкий врач рассказал о четырех сигналах, которые подает людям кожа.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Политика
Глава британского МИД приветствует судебный процесс по делу MH17 в Нидерландах
Великобритания приветствует начинающийся в Нидерландах суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года.
Космос
«Зона безопасности» спасает луны от смертельного падения на планеты
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 3136
Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 в материковой части Китая достигло 80 754.
Общество
В Монголии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране.
Здоровье
В Саратовской области выросло число заболевших ОРВИ
Со 2 по 8 марта в Саратовской области зарегистрировано 16 938 граждан, заболевших ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 10%.
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4
В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.
Энергетика
Эксперт сравнил политику Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ с шантажом
По мнению эксперта, цена нефти зависит сейчас не от баланса спроса и предложения, а в основном от финансовой политики США.
Кино
Во Франции умер актер Макс фон Сюдов
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Общество