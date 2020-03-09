Экономика
RT на русскомБумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
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Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.Интерфакс06:04
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Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Происшествия
Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился провести проверку, после того как в столице республики в одном из центров передержки обнаружился контейнер с большим количеством мертвых кошек и собак.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Политика
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав русского писателя Александра Солженицына.
Игры
К Shenmue III готовят дополнение Big Merry Cruise
Третье DLC поступит в продажу в магазины PlayStation Store и Epic Games Store.
Энергетика
Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
Снижение мировых цен на нефть является положительным явлением для потребителей, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Финансы
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Общество
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Футбол
«Сассуоло» разгромил «Брешию» благодаря дублю Капуто
В 26-м туре Серии А «Сассуоло» на своем поле разгромил «Брешию» со счетом 3:0.
Общество
Израиль ввел карантин для всех въезжающих
Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну.
Гаджеты
Redmi Note 9 получит обновленный дизайн
Ранее в сети еще до официальной презентации появились рендеры смартфона Redmi Note 9 Pro.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб.
Экономика
Инфраструктура пребывает в хроническом дефиците
Мониторинг инвестиций Во всем мире наблюдается нехватка средств на развитие инфраструктуры — как отмечается в исследовании ВЭБ.РФ, "Национального центра ГЧП" и компании AECOM "Инфраструктура для устойчивого развития", в 2020 году дефицит средств на эти цели превысит $500 млрд.
Экономика
Нефть страшнее коронавируса. Эксперт о том, что делать с активами на фоне обвала нефти и роста доллара
"России стоит готовиться к нефти $27, доллару за 80 рублей и росту ключевой ставки" Россия умеет преподносить "сюрпризы", последствия от которых могут быть значимее и существеннее для экономики, чем простая эпидемия коронавируса, уверен эксперт.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Экономика
Рублю предстоит только падать
В понедельник курс американской валюты превысил 75 рублей, европейская перешагнула отметку в 85 рублей.
Экономика
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Футбол
Футбольный агент предложил провести Евро-2020 в России
Футбольный агент Марко Трабукки предложил провести Евро-2020 в России, но без иностранных болельщиков.
Технологии
AnTuTu удалили из магазина Google Play
AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.
Происшествия
В Грузии пропали туристы из Нидерландов и Ирана
Полиция ищет 23-летнего туриста из Нидерландов Сиима Виггера, пропавшего 7 марта в городе Кутаиси (второй по величине город Грузии), сообщают в понедельник грузинские СМИ.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Хоккей
ЦСКА одержал волевую победу в матче с «Торпедо» и выиграл серию – 4-0
В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московский ЦСКА.
Кино
Marvel показала финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма "Черная вдова". Ролик был размещен на YouTube-канале.