Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.

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Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

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