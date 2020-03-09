Экономика

RT на русскомRT на русскомБумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
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Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи

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РИА Новости вчера в 19:32
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Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
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