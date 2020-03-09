Экономика
RT на русскомБумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
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Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи
Говорит Москвавчера в 13:50
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Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская рассказала о выдающемся настроении на 8 Марта
Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что 8 Марта находится в выдающемся настроении, так как дома ее окружили заботой сразу трое мужчин.
Энергетика
Возросла стоимость нефти марки Brent
Напомним, в понедельник, 9 марта, цена майского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже в пике снижалась до $31,02 за баррель.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Финансы
Курс рубля колеблется на рынке Forex
Курс рубля на международном валютном рынке Forex продолжает колебаться, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Политика
Белый дом заявил, что Трампа не тестировали на коронавирус
Пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм подчеркнула, что никаких характерных для СОVID-19 симптомов у Трампа не наблюдается.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Футбол
Евсеев заявил, что «Уфа» удивила «Зенит»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
В Италии ограничили передвижение граждан по стране
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Финансы
ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке
Банк России (ЦБ) в понедельник, 9 марта, приостанавливает покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.
Авто
Дилеры раскрыли стоимость Geely Coolray
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Хоккей
НХЛ может отменить оставшиеся матчи регулярки из-за коронавируса
Национальная хоккейная лига (НХЛ) может перенести или отменить оставшиеся матчи регулярного чемпионата из-за коронавируса, сообщает Ilta-Sanomat.
Здоровье
Россиянам дали рекомендации, как защитить себя от коронавируса
Граждане должны иметь в виду, что маска защищает от коронавируса в комплексе с другими мерами профилактики: обязательно нужно мыть руки с мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта перед приемом пищи.
Армия и оружие
США начали вывод своих войск из Афганистана
Экономика
Мировые биржи колеблются после обвала котировок нефти
Биржи разных стран колеблются этим утром после обвала котировок нефти накануне.
Экономика
Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков
В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Общество
Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
Финансы
На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль
На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубль.