Акции X5 Retail Group упали на 17,6%, а ретейлера «Магнит» - на 16,7%. Падение котировок ценных бумаг российских компаний произошло на фоне обвала на рынке нефти.

Акции крупных российских компаний упали на торгах в Лондоне

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