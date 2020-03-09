Экономика
РидусАкции крупных российских компаний упали на торгах в Лондоне
Акции X5 Retail Group упали на 17,6%, а ретейлера «Магнит» - на 16,7%. Падение котировок ценных бумаг российских компаний произошло на фоне обвала на рынке нефти.
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Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи
Говорит Москвавчера в 13:50
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Экономика
Курс доллара превысил 74 рубля на фоне обрушения цен на нефть
На сегодняшних торгах курс доллара США к российскому рублю составил 74, 26 рубля, курс евро - 85, 11 рубля.
Политика
Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4
В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Происшествия
Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине
На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса
В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Экономика
Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков
В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
Экономика
Мишустин провел совещание по обеспечению стабильности экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишутстин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались необходимые меры по обеспечению стабильности российской экономики в текущей ситуации.
Политика
Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Армия и оружие
В Ираке погибли двое военнослужащих США
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией
В конце декабря именно в Ухани была зафиксирована вспышка заболевания новым коронавирусом, оттуда инфекция распространилась по всему миру.
Наука
В России переописали семейство пресноводных моллюсков
Общество
Суд по делу сбитого «Боинга» в Донбассе: слушания могут затянуться
В Нидерландах начался суд по делу о крушении малазийского "Боинга" в Донбассе.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Общество
СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Общество
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться.
Хоккей
Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху
Общество
В России объяснили развал сделки с ОПЕК
В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Общество
Интернет-компании заплатят за неправильный контент
В Совете федерации рассмотрят введение штрафов для социальных сетей Власти вернулись к идее ввести штрафы для соцсетей и интернет-компаний за противоправный контент.
Происшествия
9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Усолье-Сибирском
Водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Усолье-Сибирское, сообщается 10 марта на сайте межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский».
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Экономика
Московская биржа собирает валюту
К торгам подключат внебиржевую платформу Московская биржа намерена приобрести внебиржевую платформу по торговле валютой NTPro, которую участники рынка связывают с Альфа-банком.
Футбол
Трабукки предложит провести Евро-2020 в России без иностранных фанатов
Известный футбольный агент Марко Трабукки высказал инициативу провести все встречи грядущего чемпионата Европы 2020 года в России.
Общество
В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
Напомним, ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России.