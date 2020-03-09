Экономика

РидусРидусАкции крупных российских компаний упали на торгах в Лондоне

Акции X5 Retail Group упали на 17,6%, а ретейлера «Магнит» - на 16,7%. Падение котировок ценных бумаг российских компаний произошло на фоне обвала на рынке нефти.
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Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи

Говорит Москвавчера в 13:50

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

RT на русскомвчера в 13:24

Российские бумаги резко обвалились на открытии торгов в Лондоне

РБКвчера в 04:35

Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне спадом на 7-22%

ПРАЙМвчера в 13:08

Акции российских компаний обрушились на Лондонской бирже

Интерфаксвчера в 06:04

Бумаги российских компаний обрушились на Лондонской бирже

Коммерсантъвчера в 05:43

Торги на бирже в Лондоне закрылись падением акций крупнейших российских компаний

ТАССвчера в 13:53
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Экономика

Курс доллара превысил 74 рубля на фоне обрушения цен на нефть

На сегодняшних торгах курс доллара США к российскому рублю составил 74, 26 рубля, курс евро - 85, 11 рубля.
ANNA-News вчера в 06:40
Политика

Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
Профиль 08 марта в 11:03
Киберспорт

Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4

В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.
3DNews вчера в 15:18
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Происшествия

Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине

На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Известия вчера в 17:40
Здоровье

Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса

В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
РБК 08 марта в 11:04
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Экономика

Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков

В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
РБК вчера в 23:24
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика

Мишустин провел совещание по обеспечению стабильности экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишутстин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались необходимые меры по обеспечению стабильности российской экономики в текущей ситуации.
Газета.Ru вчера в 11:51
Политика

Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
REGNUM 08 марта в 01:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Армия и оружие

В Ираке погибли двое военнослужащих США

REGNUM вчера в 14:01
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией

В конце декабря именно в Ухани была зафиксирована вспышка заболевания новым коронавирусом, оттуда инфекция распространилась по всему миру.
Говорит Москва 00:20
Наука

В России переописали семейство пресноводных моллюсков

Индикатор вчера в 09:14
Общество

Суд по делу сбитого «Боинга» в Донбассе: слушания могут затянуться

В Нидерландах начался суд по делу о крушении малазийского "Боинга" в Донбассе.
Вести.Ru вчера в 23:38
Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Общество

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
РБК вчера в 23:09
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

РИА Новости вчера в 18:27
Общество

В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге

В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться.
Российская газета вчера в 22:30
Хоккей

Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху

РИА Новости вчера в 14:13
Общество

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Lenta.ru вчера в 21:12
Общество

Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Газета.Ru 08 марта в 07:55
Общество

Интернет-компании заплатят за неправильный контент

В Совете федерации рассмотрят введение штрафов для социальных сетей Власти вернулись к идее ввести штрафы для соцсетей и интернет-компаний за противоправный контент.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Происшествия

9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Усолье-Сибирском

Водитель Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в городе Усолье-Сибирское, сообщается 10 марта на сайте межмуниципального отдела МВД РФ «Усольский».
ИрСити вчера в 23:37
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Экономика

Московская биржа собирает валюту

К торгам подключат внебиржевую платформу Московская биржа намерена приобрести внебиржевую платформу по торговле валютой NTPro, которую участники рынка связывают с Альфа-банком.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Футбол

Трабукки предложит провести Евро-2020 в России без иностранных фанатов

Известный футбольный агент Марко Трабукки высказал инициативу провести все встречи грядущего чемпионата Европы 2020 года в России.
ProstoProSport вчера в 15:06
Общество

В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Напомним, ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России.
RuNews24.ru вчера в 04:19
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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