Экономика
RT на русскомБумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
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Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Киберспорт
Activision представила бесплатную «королевскую битву» Call of Duty: Warzone
Activision анонсировала «королевскую битву» Call of Duty: Warzone.
Политика
Ярослав Качиньский посетит Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154М
Лидер правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский собирается посетить Смоленск в годовщину крушения Ту-154М, в результате которого погиб его брат, президент республики Лех Качиньский и еще 95 человек.
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе
Возгорание произошло на водородной станции на заводе "Светлана" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, из соседнего здания эвакуировали 30 человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом в Москве
По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.
Энергетика
МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель
Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично
Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
Происшествия
Подозреваемые в крушении боинга MH-17 будут обвинены по двум пунктам
Прокуратура Нидерландов подготовила обвинение подозреваемым по делу о крушении Боинга MH-17 из двух пунктов, 9 марта сообщила пресс-служба ведомства.
Энергетика
В Fitch сообщили об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть
В агентстве Fitch прокомментировали перспективы падения курса рубля из-за ситуации на рынке нефти.
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Футбол
Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Финансы
«Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта
С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.
Происшествия
Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Технологии
Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор
Следующая игровая приставка серии Xbox компании Microsoft будет оснащена специальным аудиочипом для создания эффекта объёмного звучания.
Энергетика
Цены на нефть замедлили падение
В пятницу цены на нефть упали на 10% в Европе и США, а сегодня падение продолжилось. Цена нефти утром упала еще на треть, или на $14.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Политика
Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана
В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
Экономика
Силуанов рассказал, что гарантирует выполнение соцобязательств
Член наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» Антон Силуанов заявил, что ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех соцобязательств.
Армия и оружие
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Культура
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.