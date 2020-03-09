Экономика

RT на русскомRT на русскомБумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
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Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи

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Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне спадом на 7-22%

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Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

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Торги на бирже в Лондоне закрылись падением акций крупнейших российских компаний

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Подозреваемые в крушении боинга MH-17 будут обвинены по двум пунктам

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В Fitch сообщили об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

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В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»

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Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
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Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
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В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 09:36
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
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«Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта

С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.
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Следующая игровая приставка серии Xbox компании Microsoft будет оснащена специальным аудиочипом для создания эффекта объёмного звучания.
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Цены на нефть замедлили падение

В пятницу цены на нефть упали на 10% в Европе и США, а сегодня падение продолжилось. Цена нефти утром упала еще на треть, или на $14.
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Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана

В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
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Силуанов рассказал, что гарантирует выполнение соцобязательств

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По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»

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Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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