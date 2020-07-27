Финансы
ИнтерфаксБумаги золотодобытчиков обновили максимумы на российском рынке акций
Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимизм на фоне подорожавшей нефти, бумаги золотодобывающих компаний обновляют исторические максимумы на фоне ралли золота до новых вершин, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы в условиях эскалации напряженности между США и Китаем.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
Транспорт
«Автодор» повысил цены на проезд по платным дорогам России
Речь идёт о пользовании трассами М-3 «Украина», М11 «Нева» и М-4 «Дон».
Говорит Москва 11:20
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Кино
Том Круз и Брэд Питт могли сняться в версии «Ford против Ferrari» Джозефа Косински
Не буду говорить, что мы были готовы к съемкам, но мы дошли до того момента, когда я собрал Тома Круза и Брэда Питта для совместной читки сценария, — говорит Косински.
КиноПоиск 04:10
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Происшествия
Понасенков стал свидетелем по делу Соколова в суде Петербурга
Форпост Северо-Запад 07:17
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Генерал-полковник отметила, что к преступлениям в налоговой сфере традиционно относят четыре статьи УК РФ: 198, 199.1, 199.2, а также 159 «мошенничество».
vtomske.ru 06:05
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
RT на русском 07:10
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Происшествия
Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Финансы
Стоимость биткойна превысила $10 тысяч, обновив двухмесячный максимум
Стоимость биткоина на торговых площадках в сети превысила $10 тыс, аналитики ожидают повышения его курса в ближайшее время до $15 тыс, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:53
Происшествия
Сергея Удальцова задержали в Москве
Интерфакс 10:38
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам
Говоря о правильном питании, певица сказала, что ее спасают пять продуктов.
Что происходит 04:17
Политика
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 11:55
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Политика
Кремль оценил первую неделю работы Дегтярева в Хабаровском крае
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично».
Lenta.ru 07:01
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодкой, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30