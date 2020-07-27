Финансы
ИнтерфаксПодъем рынка акций РФ к вечеру приостановился из-за просевшей нефти
Подъем рынка акций РФ к вечеру в понедельник приостановился из-за просевшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в условиях эскалации напряженности между США и Китаем; лидерами роста остаются бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до новых вершин.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Общество
В ОНК сообщили, что Ивана Сафронова проверяют в СИЗО на коронавирус
Обвиняемый в госизмене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов помещён в карантинную камеру в связи с подозрением на коронавирус.
RT на русском 13:37
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru 25 июля в 11:04
Политика
Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 09:54
Экономика
Компании Европы оказались на грани банкротства из-за денег государства
После прекращения денежной поддержки тысячи компаний окажутся на грани банкротства, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:22
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия
Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован
Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20
Шоу-бизнес
Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка
Секрет резкого похудения певицы Лолиты Милявской раскрыл пластический хирург.
iReactor 10:56
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Экономика
Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM 09:02
Футбол
«ПСЖ» сообщил о результатах медобследования Килиана Мбаппе
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовал результаты медицинского обследования нападающего Килиана Мбаппе.
Чемпионат 11:15
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
Футбол
Ловрен прокомментировал свой переход в «Зенит»
Metaratings 08:30
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Политика
Глава Курганской области Вадим Шумков прокомментировал слухи об объединении с Тюменской областью
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в интервью Znak.com прокомментировал слухи об объединении его региона с Тюменской областью.
Новости Тюмени 72.ru 12:42
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Происшествия
В Москве река Яуза затопила улицы: кадры из соцсетей
Московский Комсомолец 11:58
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
RT на русском 12:06
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Здоровье
Архангельские власти отчитались полпреду о ситуации с COVID-19
Общее количество заболевших COVID-19 в Архангельской области к 27 июля достигло 8497, из них 3444 человека заболели в Архангельске, 3056 — в Северодвинске.
DP.RU 11:16
Здоровье
Врач назвал эффективный способ выявления рака толстой кишки
Рак толстой кишки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний.
Известия вчера в 15:44
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04