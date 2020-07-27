Финансы
ИнтерфаксБумаги золотодобытчиков обновили максимумы на российском рынке акций
Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимизм на фоне подорожавшей нефти, бумаги золотодобывающих компаний обновляют исторические максимумы на фоне ралли золота до новых вершин, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы в условиях эскалации напряженности между США и Китаем.
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Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 135 человек
На 27 июля в Ростовской области у 12 405 человек выявлен коронавирус COVID-19. Показатель заболеваемости — 295,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:17
Происшествия
Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован
Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Общество
Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
Космос
Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной
Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет.
РИА Новости 11:16
Здоровье
Врач назвал эффективный способ выявления рака толстой кишки
Рак толстой кишки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний.
Известия вчера в 15:44
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Игры
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Решение о переносе выхода нового сезона популярного сериала принял телеканал АМС в связи с ситуацией с коронавирусом.
Evo-rus.com 08:24
Киберспорт
В Ghost of Tsushima появится «летальный» уровень сложности
27 июля для Ghost of Tsushima выйдет патч 1.05, с которым в игре появится новый уровень сложности — «летальный».
CyberSport.ru 12:53
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Авто
В России заметили Skoda Octavia нового поколения
В свою очередь, специалисты прогнозируют, что новинка появится в продаже до конца 2020 года, однако позже выйдут и более расширенные комплектации Skoda Octavia.
Faktom 03:55
Шоу-бизнес
Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Результаты кастинга тщательно скрывались. Сегодня стало известно, что новой соведущей станет популярная актриса Лариса Гузеева.
Bimru.ru 12:19
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Политика
Кабмин поддержал введение наказаний за обучение на курсах нежелательных НКО за рубежом
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала с учетом доработок проект о введении административной ответственности за участие в деятельности нежелательной некоммерческой организации (НКО) за рубежом.
ТАСС 12:17
Общество
Россиян призвали не паниковать из-за более заразного типа коронавируса
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что у россиян нет поводов для паники из-за якобый крайне заразного типа коронавируса во Вьетнаме.
Московский Комсомолец 12:16
Кино
На Beat Film Festival представят фильм о Бэнкси
Inc-news.ru 03:43
Авто
Aurus Komendant впервые сфотографировали на российских дорогах
Компания Aurus организовала испытания в Астрахани для внедорожника Komendant.
ToDay News Ufa 11:17
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Кино
Киану Ривз может снова сняться в «Константине»
Экспресс газета 10:50
Авто
Hyundai подала ходатайство о покупке российского завода GM
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о получении в собственность российского автомобильного завода General Motors (GM).
Известия 08:07
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Общество
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
Общество
В Москве 27 июля выпало более половины месячной нормы осадков
Московский Комсомолец 12:50
Политика
Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости 08:06
Кино
Netflix анонсировал приквел к сериалу «Ведьмак»
Netflix официально объявил о начале работы над новым приквелом сериала по вселенной "Ведьмака".
ТАСС 12:45