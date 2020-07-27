Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимизм на фоне подорожавшей нефти, бумаги золотодобывающих компаний обновляют исторические максимумы на фоне ралли золота до новых вершин, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы в условиях эскалации напряженности между США и Китаем.

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Политика Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии. 14

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Киберспорт В Ghost of Tsushima появится «летальный» уровень сложности 27 июля для Ghost of Tsushima выйдет патч 1.05, с которым в игре появится новый уровень сложности — «летальный».

Политика Украина направила МИД РФ ноту из-за парада в Севастополе Украинский МИД направил ноту протеста российским коллегам в связи с проведением в Севастополе 26 июля парада по случаю Дня ВМФ.

Происшествия Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины. 14

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 390

Футбол «Челси» вступил в переговоры с «Байером» по трансферу Хавертца Лондонцы вступили в официальные переговоры с «Байером» по поводу компенсации за трансфер футболиста.

Общество Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа. 1K