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Бумажные книги дорожают и хуже продаются

На спрос влияет ухудшение покупательной способности населения.
Коммерсантъ
Продажи бумажных книг в России в 2022 году в штуках могут снизиться до 252 млн экземпляров, что на 6% меньше, чем в 2021 году, и на 12,5% меньше, чем в дикризисном 2019 году.
Коммерсантъ
В деньгах рост может сохраниться из-за увеличения цен примерно на 25% с начала года в связи с подорожанием бумаги, красок и услуг типографий.
Коммерсантъ
Одним из важных рисков для книжного рынка во втором полугодии эксперты называют пиратство: на фоне потери зарубежных прав распространение могут получить в том числе любительские переводы и нелегальные копии.
АК&М

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В России подорожали бумажные книги
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