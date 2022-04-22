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Бундесбанк оценил потери Германии в случае отказа от газа из России в €180 млрд

Потери немецкой экономики в случае резкой остановки импорта российского газа составят €180 млрд в этом году, написала Financial Times со ссылкой на апрельский доклад Центробанка Германии (Бундесбанк).
Forbes
Центробанк отметил, дальнейшая эскалация конфликта на Украине и введение эмбарго на импорт энергоресурсов из России отнимет 5 процентных пунктов от темпов роста ВВП Германии, прогнозируемых на 2022 год.
Интерфакс
При таком сценарии экономика ФРГ снизится на 2% в текущем году, а инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3% по германским стандартам, ускорится до 8,8%, отмечает Бундесбанк.
Интерфакс
Евросоюз в апреле запретил импорт российского угля, начиная с августа.
Forbes

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