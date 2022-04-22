Будьте в Плюсе

Бундесбанк оценил потери Германии в случае отказа от газа из России в €180 млрд

Потери немецкой экономики в случае резкой остановки импорта российского газа составят €180 млрд в этом году, написала
 Financial Times со ссылкой на апрельский доклад Центробанка Германии (Бундесбанк).
Forbes
Центробанк отметил, дальнейшая эскалация конфликта на Украине и введение эмбарго на импорт энергоресурсов из России отнимет 5 процентных пунктов от темпов роста ВВП Германии, прогнозируемых на 2022 год.
Интерфакс
Евросоюз в пятый пакет санкций включил запрет импорта российского угля с августа текущего года, но пока не отказывается от закупок российского газа.
Интерфакс
В Берлине рассчитывают до конца 2022-го отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа.
РИА Новости

Подробнее о событии

Отказ от российского газа может повлиять на привлекательность акций «Газпрома»
Finam.Ruвчера в 10:10
Бундесбанк оценил отказ от российского газа в 180 млрд евро потерянного ВВП ФРГ
Интерфаксвчера в 07:55
Бундесбанк сообщил, что немедленный отказ от российского газа обойдется в €180 млрд
Газета.Ruвчера в 09:01
Бундесбанк оценил потери от газового эмбарго в 180 миллиардов евро
Московский Комсомолецвчера в 08:46
FT: газовое эмбарго обойдется Германии в 180 миллиардов евро
Lenta.ruвчера в 08:18
Газовое эмбарго России обойдется Германии в 180 млрд евро — Бундесбанк
Profinance.ruвчера в 08:03
Бундесбанк оценил потери Германии в случае отказа от газа из России в €180 млрд
Forbesвчера в 09:45

Интересное

Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.
РБКвчера в 16:04

Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Европейские компании могут платить за российский газ рублями, и это не будет считаться нарушением санкций, следует из документа Еврокомиссии, который был разослан государствам-членам ЕС.
Коммерсантъвчера в 10:18

Погибшего на крейсере «Москва» мичмана похоронили в Севастополе

Прощание с мичманом, погибшим на крейсере "Москва", состоялось в Севастополе.
ТАССвчера в 16:04

Президент США Джо Байден вновь протянул руку пустоте после выступления в Сиэтле

Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда.
РИА Новости17:25

Ведущий Fox News Карлсон предложил провести аудит финансов Владимира Зеленского

Ведущий Fox News Такер Карлсон возмутился решением президента США Джо Байдена отправить помощь Киеву и предложил проверить счета украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ruвчера в 15:27

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев на Украину

Новый отряд добровольцев для участия в спецоперации отправился на Украину из Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости17:46

МИД Венесуэлы назвал приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ постыдной

Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) и заявил, что Вашингтон преследует Москву в многосторонних организациях.
РИА Новости18:21

Максим Галкин оправдался за отъезд в Израиль

Телеведущий Максим Галкин записал видеообращение к поклонникам, где объяснил свое пребывание в Израиле, после обострения ситуации на Украине.
CT newsвчера в 16:00

Ника Белоцерковская впервые подтвердила свой роман с Сергеем Шнуровым

Ника Белоцерковская впервые ответила на слухи о ее романе с Сергеем Шнуровым.
Пятый каналвчера в 16:41

Bloomberg: США обсуждают с ЕС шаги по ограничению импорта нефти из России

Американские официальные лица и Европейский союз ведут переговоры о шагах, которые Брюссель может принять для ограничения импорта нефти из России и сокращения доходов, получаемых Москвой от ее продажи, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РИА Новости17:23