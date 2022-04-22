Центробанк отметил, дальнейшая эскалация конфликта на Украине и введение эмбарго на импорт энергоресурсов из России отнимет 5 процентных пунктов от темпов роста ВВП Германии, прогнозируемых на 2022 год.
Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) и заявил, что Вашингтон преследует Москву в многосторонних организациях.
Американские официальные лица и Европейский союз ведут переговоры о шагах, которые Брюссель может принять для ограничения импорта нефти из России и сокращения доходов, получаемых Москвой от ее продажи, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.