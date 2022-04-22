ИзвестияБундесбанк оценил отказ от российского газа в €180 млрд потерянного ВВП ФРГГазовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд.ИзвестияГермании угрожает "худший экономический кризис со времен Второй мировой войны", предупреждает британское издание Financial Times.РИА НовостиРегулятор считает, что в случае эскалации украинского конфликта и наложения эмбарго на российские нефть, газ и уголь Германия потеряет 5 процентных пунктов от темпов роста ВВП.Секрет фирмыВВП Германии, отмечает издание, в 2022-2023 годах может сократиться на 6,5%, что, в свою очередь, погубит экономику страну, уже являющейся "больным человеком" Европы.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияИА Красная ВеснаБизнес журналФАНПолитическая ЭкспертизаРусская ПланетаГазета.RuРидусНовые ИзвестияPravda.RuYakutsk.ruЭкономика сегодняПодробнее о событииFT: Германии грозит «худший кризис» в случае введения эмбаргоМосковский Комсомолец20:07FT: в Германии произойдет экономическая катастрофа из-за введения эмбарго на нефть и газ из РоссииГазета.Ru19:59FT: экономике Германии грозит гибель из-за введения эмбарго на российские энергоносителиLenta.ru19:24FT: ФРГ ожидает экономическая катастрофа при отказе от российских нефти и газаNews.ru19:47Отказ от российского газа может повлиять на привлекательность акций «Газпрома»Finam.Ruвчера в 10:10Бундесбанк оценил потери Германии в случае отказа от газа из России в €180 млрдForbesвчера в 09:45Бундесбанк оценил отказ от российского газа в 180 млрд евро потерянного ВВП ФРГИнтерфаксвчера в 07:55Показать ещёОценить153Поделиться