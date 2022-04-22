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Бундесбанк оценил отказ от российского газа в €180 млрд потерянного ВВП ФРГ

Газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд.
Известия
Германии угрожает "худший экономический кризис со времен Второй мировой войны", предупреждает британское издание Financial Times.
РИА Новости
Регулятор считает, что в случае эскалации украинского конфликта и наложения эмбарго на российские нефть, газ и уголь Германия потеряет 5 процентных пунктов от темпов роста ВВП.
Секрет фирмы
ВВП Германии, отмечает издание, в 2022-2023 годах может сократиться на 6,5%, что, в свою очередь, погубит экономику страну, уже являющейся "больным человеком" Европы.
РИА Новости

Подробнее о событии

FT: Германии грозит «худший кризис» в случае введения эмбарго
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Бундесбанк оценил отказ от российского газа в 180 млрд евро потерянного ВВП ФРГ
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