Центробанк отметил, дальнейшая эскалация конфликта на Украине и введение эмбарго на импорт энергоресурсов из России отнимет 5 процентных пунктов от темпов роста ВВП Германии, прогнозируемых на 2022 год.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после высказывания основателя полка «Азов» Андрея Билецкого о возможности удара украинских вооруженных формирований ракетами «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», запланированного в Мариуполе.
"Северсталь" объявила, что из-за отсутствия разрешений регулирующих органов, которые все еще находятся на рассмотрении, компания технически не в состоянии выплатить оставшиеся проценты по евробондам выпусков 2022 и 2024 годов.