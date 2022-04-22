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Бундесбанк сообщил, что немедленный отказ от российского газа обойдется в €180 млрд

Немедленный отказ Германии от покупки российского газа может обойтись стране €180 млрд потерянного ВВП в 2022 году.
Газета.Ru
Центробанк отметил, дальнейшая эскалация конфликта на Украине и введение эмбарго на импорт энергоресурсов из России отнимет 5 процентных пунктов от темпов роста ВВП Германии, прогнозируемых на 2022 год.
Интерфакс
При таком сценарии экономика ФРГ снизится на 2% в текущем году, а инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3% по германским стандартам, ускорится до 8,8%, отмечает Бундесбанк.
Интерфакс
Евросоюз ранее в этом месяце принял решение прекратить импорт российского угля с августа текущего года, однако намерен продолжать закупки газа в РФ.
Финмаркет

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