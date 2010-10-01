Коронавирус
ИзвестияБундесдрим: как в Германии начнут возобновлять футбольный сезон
Германия первой осмелилась начать рестарт своего футбольного чемпионата после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Уже в эти выходные состоятся первые матчи бундеслиги. Игры будут проходить без зрителей и с беспрецедентными требованиями по части организации.
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Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК вчера в 01:06
Общество
ЕГЭ перенесено на более поздние сроки
Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
Голос Эренлара 13:08
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Футбол
Дзюба назвал лучшего нападающего в истории
По мнению Дзюбы, лучшим является бразилец Роналдо.
ГЛАС.RU 21:45
Экономика
Сдавать некому: как коронавирус повлиял на аренду в Краснодаре, Сочи и других городах РФ
Эксперты портала "Мир квартир" оценили, как ситуация с коронавирусом повлияла на цены на аренду жилья в крупных городах страны, в том числе Сочи и Краснодаре.
KrasnodarMedia 11 мая в 06:27
Политика
США обвинили Кубу в отказе бороться с терроризмом
Американские власти вновь внесли Кубу, а также ряд других государств в список стран, которые "не в полной мере поддерживают усилия США по борьбе с терроризмом".
Российская газета 15:39
Происшествия
В Бурятии умер ещё один пациент с коронавирусом
Улан-Удэ, 14 мая 2020, 05:12 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки скончался ещё один пациент, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом.
REGNUM 22:12
Шоу-бизнес
Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor 12:05
Здоровье
В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия 03:19
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Здоровье
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать похудевшего Ивана Урганта
RuNews24.ru 02:20
Авто
Назвали особенности эксплуатации усилителя руля
32CARS.ru 16:02
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек
Екатеринбург, 13 мая 2020, 11:05 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки нашли новый коронавирус ещё у 135 человек.
REGNUM 04:05
Здоровье
Часть ограничений в Алтайском крае могут снять до конца недели
Вчера, 13 мая, в алтайском правительстве прошло заседание Оперативного штаба по коронавирусу, на котором было решение снять часть ограничений на территории региона.
КП - Барнаул 21:37
Футбол
Савин: «Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей»
Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин заявил, что голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей.
Евро-футбол.ру вчера в 08:35
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
В Госдуме попросили правительство разрешить верующим посещать храмы
Группа депутатов попросила и.о. главы кабмина Андрея Белоусова разрешить верующим ходить в храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:32
Единоборства
Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
RT на русском вчера в 12:53
Общество
Комаровский назвал продукт для профилактики коронавируса
Врач подчеркнул, что слезы — это мощный фактор неспецифической иммунной защиты.
URA.Ru 20:50
Общество
Кабмин утвердил новые выплаты семьям с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми. О них накануне объявил президент страны Владимир Путин.
Мойка78 вчера в 09:32
Кино
Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»
По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
Игромания.ру 11:55
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08