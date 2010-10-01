Германия первой осмелилась начать рестарт своего футбольного чемпионата после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Уже в эти выходные состоятся первые матчи бундеслиги. Игры будут проходить без зрителей и с беспрецедентными требованиями по части организации.

Бундесдрим: как в Германии начнут возобновлять футбольный сезон

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