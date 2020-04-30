Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruБундеслига не будет возобновлена 9 мая

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель провели саммит по влиянию коронавируса на страну. Глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун подготовит проект резолюции для следующего собрания, которое состоится 6 мая.
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Чемпионат Германии могут продолжить 15 мая

Газета.Ruвчера в 21:46

Бундеслига может возобновить сезон 15 мая

Чемпионатвчера в 15:31

Бундеслига не возобновится 9 мая

LiveSport.ru30 апреля в 14:22

DFL и клубы готовятся к возобновлению чемпионата Германии в мае

РИА Новости30 апреля в 14:27

Бундеслига не будет возобновлена 9 мая

Soccer.ru30 апреля в 14:26

Чемпионат Германии хотят возобновить 15 мая

ProstoProSportвчера в 15:31

ESPN: Бундеслига не возобновится 9 мая из-за немецкого правительства

Бомбардир.ру30 апреля в 13:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:21, Ашберн
Наука

Назван новый возможный способ передачи коронавируса

Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич женился в четвертый раз.
BFM.ru 06:12
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Происшествия

В Тульской области нарушителей режима пропусков отправили в обсервацию

Накануне днем на трассе "Дон" в Тульской области был обнаружен микроавтобус, который пытался въехать на территорию региона, минуя контрольный пост.
Тульские новости вчера в 01:40
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Технологии

«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц

Популярная механика 05:20
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил половину квартиры у жены

Представители Останкинского суда Москвы рассказал о том, что в конце 2019 года поступил иск от Веры Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве.
Uznayvse.ru 03:00
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Общество

Карантин по коронавирусу в перинатальном центре Первоуральска снят

Тест на коронавирус у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, из-за которого учреждение закрыли на карантин, дал отрицательный результат.
Znak.com 07:28
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Хоккей

Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»

Напомним, ранее стало известно, что Скабелка не смог договорится с «Барысом» об условиях контрактного соглашения.
Vprognoze.ru 07:13
Армия и оружие

Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ

Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.
Политическая Экспертиза вчера в 08:10
Политика

Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
359
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Политика

Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста

Региональное отделение "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе исключило из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса за нападение на общественника, сообщила пресс-служба реготделения.
РИА Новости 07:41
15
Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
791
Общество

Оперштаб назвал причину роста случаев COVID в Москве

В Москве стало больше лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, за счет чего выросло число заболевших.
Газета.Ru 05:19
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Финансы

Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ 07:04
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,6K
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,5K
Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:17
273
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,2K
Общество

Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
444
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
634
Общество

Доктор Мясников напомнил о вирусе, убивающем миллион человек в год

Главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников напомнил о вирусе, который убивает миллион человек в год.
РИА Новости 06:08
10
Здоровье

Обнаружен основной симптом коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал об основном симптоме коронавируса. Он объяснил, как его распознать.
ФедералПресс 06:28
3
Финансы

Экономический прогноз на май

Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.
Коммерсантъ 07:02
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
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Экономика

Стало известно, какие товары подорожают после карантина

После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
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Политика

Трамп предложил назначить Кейта Дейтона на должность посла на Украине

Вашингтон, 2 мая 2020, 04:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представил кандидатуру генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность американского посла на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
REGNUM вчера в 21:24
Авто

АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
22
Авто

Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

Новые автомобили вчера в 00:07
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