Коронавирус
ГЛАС.RUБундеслига возобновит сезон 15 мая
Получится ли реализовать этот план, будет зависеть от решения канцлера Германии Ангелы Меркель, которая 6 мая проведет совещание с министром спорта. Именно на нём будет окончательно решена дальнейшая судьба спортивных мероприятий Германии.
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Бундеслигу хотят возобновить 15 мая. Правительство вынесет решение на следующей неделе
Sports.ruвчера в 14:58
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
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Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
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Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
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На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
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