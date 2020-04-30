Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUБундеслига возобновит сезон 15 мая

Получится ли реализовать этот план, будет зависеть от решения канцлера Германии Ангелы Меркель, которая 6 мая проведет совещание с министром спорта. Именно на нём будет окончательно решена дальнейшая судьба спортивных мероприятий Германии.
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Чемпионат Германии могут продолжить 15 мая

Газета.Ruвчера в 21:46

Бундеслига может возобновить сезон 15 мая

Чемпионатвчера в 15:31

БК BingoBoom: «Бундеслига возобновит сезон в мае»

BettingBusiness.ru30 апреля в 04:59

Чемпионат Германии хотят возобновить 15 мая

ProstoProSportвчера в 15:31

DFL и клубы готовятся к возобновлению чемпионата Германии в мае

РИА Новости30 апреля в 14:27

Бундеслига не будет возобновлена 9 мая

Soccer.ru30 апреля в 14:26

Бундеслигу хотят возобновить 15 мая. Правительство вынесет решение на следующей неделе

Sports.ruвчера в 14:58
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Тим Кук: Бюджетный iPhone SE обгоняет самый быстрый Android-смартфон

Новый бюджетный смартфон iPhone SE от компании Apple работает быстрее самого быстрого Android-смартфона.
Деловое.ТВ вчера в 14:49
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости 30 апреля в 16:33
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Энергетика

Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:55
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Армия и оружие

Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ

Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.
Политическая Экспертиза вчера в 08:10
Здоровье

Минздрав РФ сообщил о росте числа детей с коронавирусом

Число детей, заболевших коронавирусом нового типа, увеличилось в России за последние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
ФАН вчера в 08:35
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Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Происшествия

Девушка с ребенком обрушила фонтан во время фотосессии под Киевом

Камера наблюдения зафиксировала момент падения. Инцидент произошел в городе Боярка, что под Киевом.
Вести.Ru вчера в 08:38
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Космос

Ровер «Юйту-2» преодолел 447 метров по поверхности Луны

К моменту завершения очередного цикла активности общее расстояние, пройдённое луноходом «Юйту-2», достигло 447,68 метров.
REGNUM вчера в 06:58
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 19:45
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Общество

Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после отсутствия

Опубликованы фото лидера КНДР Ким Чен Ына с его первого за 20 дней мероприятия. Кадры появились в официальных северокорейских СМИ.
РЕН ТВ вчера в 20:24
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Общество

Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru вчера в 11:26
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
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Здоровье

В Красноярске умерла и.о. главврача госпиталя, выпавшая из окна

РИА Новости 02:06
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Общество

Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей.
Live24 00:54
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Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
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Шоу-бизнес

Умер актер театра Евгений Федоров

На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor вчера в 05:55
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском вчера в 06:56
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Происшествия

В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru вчера в 20:52
Политика

Трамп отказался комментировать состояние Ким Чен Ына

Globallookpress Президент США Дональд Трамп отказался комментировать состояние здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
РЕН ТВ вчера в 17:57
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Происшествия

В Новосибирске умер пятый пациент с коронавирусом

В Новосибирской области скончался еще один человек, которому ранее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает региональный оперштаб.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:04
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Футбол

Смертин винит себя за гол Шевченко в ворота Филимонова

Экс-футболист Алексей Смертин рассказал о том, что винит себя за гол Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в знаменитом матче Россия – Украина (1:1). В отборе к Евро-2000 украинцы сумели отыграться на последних минутах и лишить сборную России шансов на участие в континентальном форуме.
ProstoProSport вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

vtomske.ru 29 апреля в 01:25
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
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