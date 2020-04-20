Сезон в Бундеслиге может возобновиться в начале мая. По словам генерального директора Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиана Зайферта, матчи могут начать проводить с 9 мая без зрителей.

Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая без зрителей

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