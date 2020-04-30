Коронавирус
Soccer.ruБундеслига не будет возобновлена 9 мая
Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель провели саммит по влиянию коронавируса на страну. Глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун подготовит проект резолюции для следующего собрания, которое состоится 6 мая.
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с чего всё началось
Как сообщает Goal.com, в лиге считают, что возобновление сезона в этот день вполне реализуемо, но всё будет зависеть от решения правительства Германии.RT на русскомвчера в 15:23
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