с чего всё началось

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель провели саммит по влиянию коронавируса на страну. Глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун подготовит проект резолюции для следующего собрания, которое состоится 6 мая.

Единоборства Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.

Здоровье В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей". 13

Кино Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука». 2

Общество В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен. 24

Общество Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения. 2

Общество Проценко не считает выход на плато победой над коронавирусом Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на инфекциониста, существуют исследования медиков со всего мира, согласно которым за прошедшие сто лет эпидемии гриппа по определённому сценарию, включающему этапы «рост — выход на плато — падение». 90

Общество В метро Москвы начнут продавать маски Уточняется, что продажи масок в подземке стартуют со следующей недели. Необходимое количество масок уже завезено на склады метро. 405

Армия и оружие Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы Перспективные машины должны будут заменить в вооружённых силах Франции и бундесвере французские танки Leclerc и немецкие Leopard 2. Рассчитывается, что новая боевая машина будет готова к середине 30-х годов. 11

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 17