Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБундеслига возобновится 9 мая, если немецкие власти дадут добро

Чемпионат приостановлен до 30 апреля. Начать играть в первые выходные мая нереально. Но мы будем готовы играть 9 мая или позже, когда получим сигнал.
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Глава DFL: мы готовы возобновить сезон бундеслиги 9 мая или позже

РИА Новости10:57

Бундеслига возобновит сезон в мае без зрителей после разрешения властей

Sports.ru10:30

Бундеслига готова возобновить сезон 9 мая с разрешения властей

Sport24.ru09:57

Немецкая футбольная лига: «Готовы начать 9 мая»

Евро-футбол.ру10:28

Глава Немецкой футбольной лиги: Готовы возобновить сезон 9 мая

Советский спорт10:13

Бундеслига готова возобновить сезон 9 мая с разрешения властей

Матч ТВ10:29

Бундеслига возобновится 9 мая, если немецкие власти дадут добро

Спорт-Экспресс09:13
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Экономика

Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей.
RT на русском 06:30
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
375
Общество

Евгений Куйвашев уточнил, для кого введут пропуска для выхода из дома

В Екатеринбурге введут пропуска для выхода из дома.
66.ru 10:13
8
Общество

Собянин допустил ужесточение ограничений в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» допустил ужесточение ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 11:39
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
2,1K
Авто

В РФ расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей

С каждым годом список роскошных автомобилей растет и в него попадают все менее «роскошные» модели — сказывается рост цен на легковушки.
32CARS.ru 21 апреля в 00:37
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Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
19
Общество

ООН предупредила об угрозе мирового голода из-за пандемии

Человечество уже через несколько месяцев может столкнуться с голодом библейского масштаба, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.
ФедералПресс вчера в 00:10
1,2K
Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
3
Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом

Lenta.ru 10:43
24
Общество

ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
128
Общество

Собянин не считает, что Москва вышла на плато по коронавирусу

РИА Новости 11:23
15
Общество

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

РИА Новости 11:17
4
Общество

Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу

Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
1,1K
Здоровье

В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса

Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
186
Происшествия

МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан

Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.
RT на русском 11:46
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Армия и оружие

Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации

В Минобороны добавили, что машины прошли наземные испытания, а также совершили контрольный облет для подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
ТАСС 10:41
1
Единоборства

Гэтжи: хочу, чтобы Хабиб попытался меня прикончить

Хочу, чтобы он выкладывался на все сто и пытался меня прикончить.
Чемпионат 08:30
1
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,9K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
1,1K
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова оказалась «на грани» после развода с Джиганом

Слово и Дело 02:58
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Футбол

Евро-2020 сохранило название, несмотря на перенос турнира на 2021 год

По решению организации турнир сохранит название «Евро-2020», несмотря на то что из-за пандемии коронавируса он был перенесён на лето 2021 года.
Чемпионат 09:53
Политика

Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
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Происшествия

Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в педофилии

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в совращении несовершеннолетней.
Известия 09:00
Здоровье

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
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Общество

ФАС проверит ретейлеров из-за завышения цен на лимоны до 500%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны.
РБК 10:08
18
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5K
Общество

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
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