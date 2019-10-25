Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

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