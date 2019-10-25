Политика
REGNUMБундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
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Гаджеты
Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже
Astera вчера в 07:27
Политика
Бутина подписала документы на освобождение из тюрьмы в США
Осужденная в США гражданка России Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы.
РЕН ТВ 12:33
Авто
Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Автоновости дня 22 октября в 08:54
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Происшествия
На новых фигурантов «московского дела» оказывают давление сокамерники
Как рассказала "Новой газете" член московской ОНК Марина Литвинович, они уговаривают Владимира Емельянова, Егора Лесных и Андрея Баршая признать вину и отказаться от адвокатов.
Эхо Москвы 19:06
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости 18:09
Космос
Космический телескоп «Спектр-РГ» достиг расчетной орбиты
Космический телескоп «Спектр-РГ», запущенный с Байконура в июле, достиг расчетной орбиты, сообщает Звезда.
Аргументы и Факты 22 октября в 04:33
Армия и оружие
Постпред Турции в ООН поблагодарил РФ и США за содействие
Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что именно совместные усилия Турции, России и США препятствовали появлению на севере Сирии террористического государства.
REGNUM 19:20
Общество
В Чехии снова осквернили памятник красноармейцам
В Чешском городе Брно неизвестные осквернили памятник красноармейцам, облив его красной краской, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:56
Космос
Специальный корабль для космических туристов построят в России
В России для космических туристов будет построен специальный корабль.
Псковское агентство информации вчера в 12:54
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ вчера в 02:47
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы 00:15
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Культура
Актер Александр Петров рассказал о заработке в 250 тысяч рублей в день
Артист пытался уйти от ответа, однако под напором журналистки все же сказал, что за день съемок получает 250 тысяч рублей.
VSE42.RU 07:00
Политика
Сенатор Линдси Грэм представит резолюцию, осуждающую импичмент Трампу
Влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм на конференции для журналистов в четверг объявил о намерении представить резолюцию в сенате об осуждении того, как проходит процедура импичмента президента США Дональда Трампа.
РИА Новости 15:51
Гаджеты
В семейство SSD-накопителей Kingston KC600 вошли четыре модели
В семейство вошли четыре модели — вместимостью 256 Гбайт и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт.
3DNews 22 октября в 05:40
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной
Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
Рамблер 14:33
Шоу-бизнес
Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой
В очередном выпуске "Ошуительного хоу" на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.
Discover24 07:01
Армия и оружие
В США назвали С-400 «смертоносным оружием»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 обладают технологиями и возможностями, которые делают их «смертоносным оружием», пишут западные СМИ.
Взгляд.ру 14:01
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Общество
Эксперт: железнодорожные операторы не «уведут» грузовой парк из РФ
Главы 14 крупнейших операторских компаний, управляющих более чем 600 000 вагонов, просят отменить решение о переводе всех российских вагонов на кассетные подшипники с 2021 года, пишет «Коммерсантъ».
Logirus.ru 07:12
Единоборства
Волков на турнире UFC в Москве подерется с Харди
Российский боец смешанного стиля Александр Волков узнал имя своего соперника по предстоящему бою на турнире UFC, который девятого ноября состоится в Москве.
Вести.Ru 12:24
Экономика
Россиян предупредили о скатывании в застой и экономической войне
Эксперт отметил, что Россия вряд ли выйдет на рост ВВП в 3%.
Секрет фирмы 09:25
Общество
Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна вчера в 23:10