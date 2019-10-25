Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Здоровье Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Единоборства Диас снялся с боя против Масвидаля на UFC 244 Боец ММА Нейт Диас сообщил в Twitter о решении сняться c турнира UFC 244 в Нью-Йорке, в рамках которого он должен был провести бой с Хорхе Масвидалем.

Финансы ЦБ рассмотрит в пятницу возможное снижение ключевой ставки Центробанк может уже 25 октября опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта - до 6,5% годовых, сообщает "Российская газета" со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Гаджеты Huawei представил смартфон Honor 9X для рынка России Китайский производитель электроники Huawei представил смартфон Honor 9X для рынка России.

Игры Игрок добавил танец Рикардо Милоса в Borderlands 3 Игрок заменил некоторые кат-сцены в Borderlands 3 на видео с танцем Рикардо Милоса. Результатом он поделился в твиттере.

Гаджеты В России стартуют продажи Sony Xperia 5 Sony сообщила о старте предазаказов на свой флагман Sony Xperia 5. Они начнутся с сегодняшнего дня до 5 ноября.

Политика Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Москву в субботу, 26 октября.

Здоровье В Свердловской области не хватает больше тысячи врачей Не хватает онкологов, психиатров и врачей скорой В прошлом году средний показатель смертности в Свердловской области был выше на 8,4%, чем по России.

Политика Моралес победил на выборах президента Боливии Действующий президент Боливии Эво Моралес победил выборах главы государства в первом туре с 47,07% голосов.

Армия и оружие Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР Президент США Дональд Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.

Общество Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).

Наука Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Шоу-бизнес Решетова показала свой живот на шестой день после родов Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома.

Политика CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.

Авто Компания Mazda обновила кроссовер CX-8 Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.

Здоровье Врач назвал первые признаки гипертонического криза У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.

Армия и оружие В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.

Политика Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Армия и оружие В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.

Политика В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.