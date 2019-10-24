Политика

REGNUMREGNUMБундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
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Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций

РИА Новостивчера в 13:50

Парламент Германии отклонил предложение «левых» по содействию снятию санкций с России

ТАССвчера в 14:51

Германия отказалась снять санкции с России

News.ruвчера в 14:32

Бундестаг отклонил предложение о постепенном снятии санкций против России

РБКвчера в 17:53

Бундестаг отклонил предложение «левых» по содействию снятию санкций с России

Life.ruвчера в 15:16

В Германии решили судьбу антироссийских санкций

Lenta.ruвчера в 16:58

Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции

Известиявчера в 18:49
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Единоборства

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Lenta.ru вчера в 19:12
Общество

В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.
Lenta.ru вчера в 22:51
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Футбол

ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 15:03
Происшествия

Иномарка перевернулась в Южно-Сахалинске

REGNUM вчера в 23:44
Происшествия

В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления

В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.
Российская газета вчера в 03:44
Общество

В Приангарье около 47 тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь

Более 46,6 тысячи пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
РИА Новости вчера в 06:58
Экономика

Несправедливые выплаты на ЖКХ сельским педагогам и врачам обсудили в АКЗС

Профсоюзы и депутаты поговорили о том, почему разные суммы вызывают непонимание на местах Господдержка сельских учителей, врачей и работников культуры в Алтайском крае в вопросах оплаты услуг ЖКХ несправедлива.
АМИТЕЛ вчера в 20:34
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Кино

Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»

Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
News.ru 22 октября в 03:42
Здоровье

Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Футбол

ФК «Оренбург» оштрафовали за потасовку

Orenday.ru вчера в 07:44
Футбол

Недвед: «Мы всегда находимся в поисках нового Роналду»

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об игре нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду.
Soccer.ru вчера в 11:23
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском вчера в 14:10
Космос

Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей

Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 22 октября в 02:27
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости вчера в 07:17
Армия и оружие

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09
Политика

США начали процесс депортации Марии Бутиной

BFM.ru вчера в 14:51
Общество

Олег Кожемяко отказался от повышения зарплаты

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отказался от повышения зарплаты в ближайшем году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Владивосток-Новости вчера в 19:42
Экономика

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество

Госдума узаконила селянкам укороченный рабочий день

В четверг в третьем, окончательном чтении были приняты поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Газета.Ru вчера в 13:40
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла слова о беременности

Подписчики были уверены в беременности Екатерины и начали писать ей поздравления.
Волга-Медиа вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры

Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru вчера в 07:47
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о возможной беременности Собчак

URA.Ru вчера в 18:31
Шоу-бизнес

Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк

Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
Политика

Эрдоган требует от США выдать главу сирийских курдов

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны выдать Анкаре командующего альянсом "Сирийские демократические силы" (СДС) Мазлума Кобани Абди.
Национальная служба новостей вчера в 16:57
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС 23 октября в 12:10
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
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