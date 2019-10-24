Политика

REGNUMREGNUMБундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
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Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции

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Бундестаг отклонил предложение о постепенном снятии санкций против России

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Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций

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Парламент Германии отклонил предложение «левых» по содействию снятию санкций с России

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Германия отказалась снять санкции с России

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В Германии решили судьбу антироссийских санкций

Lenta.ruвчера в 16:58
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Российские фигуристы сутки добирались до Канады

Рамблер вчера в 02:44
Общество

Мария Бутина вернется в Москву 26 октября

Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву утром 26 октября после освобождения из американской тюрьмы, говорится в распространенном в пятницу заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
РИА Новости вчера в 18:16
Общество

Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РБК 00:27
Космос

В России построят специальный корабль для космических туристов

Москва 24 23 октября в 03:06
Политика

Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости вчера в 13:16
Армия и оружие

Источник: главный штаб ВМФ России возглавит адмирал Александр Витко

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко станет новым начальником Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России.
ТАСС 01:02
Наука

Перламутр оправился после 80% предельной деформации

Оказалось, что этот материал, который считается самым механически прочным природным веществом, то есть требующим наибольшего усилия для разрушения, упруго восстанавливается после деформации, соответствующей 80 процентам от предельной.
N+1 вчера в 08:46
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 23 октября в 05:53
Армия и оружие

Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию

Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
Финансы

«Новатэк» перевел почти все расчеты экспортных контрактов в евро

Ранее о переходе во взаиморасчетах из долларов в евро заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Ведомости вчера в 14:47
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:07
Авто

Количество автодилеров снизилось в России

Тарантас Ньюс 23 октября в 02:07
Единоборства

Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес

2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.
Чемпионат 23 октября в 18:04
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru вчера в 06:05
Хоккей

Две шайбы Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»

РИА Новости 00:31
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия вчера в 12:16
Общество

Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

Известия вчера в 07:27
Происшествия

В Улан-Удэ грузовик на «зебре» задавил женщину. Собака погибшей выжила

REGNUM 01:20
Здоровье

Рак простаты провоцируют три молочных продукта

Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru 22 октября в 14:47
Здоровье

Донские онкологи назвали первые симптомы рака груди

Врачи подчеркивают, что рак груди, выявленный на ранней стадии, излечим.
Дон-ТР вчера в 09:28
Политика

Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК вчера в 17:38
Политика

Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР

Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.
News.ru вчера в 07:58
Футбол

«Крыховяк — лучший игрок на планете»

29-летний вратарь поделился впечатлениями от матча с «Локо», выделил лучшего игрока в составе столичного клуба и рассказал о своих соотечественниках, выступающих в РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Происшествия

Уволенную за эротические снимки педагога вызвали на допрос в полицию

Магнитогорского детского тренера Екатерину Конопенко, которую уволили с работы из-за эротических фото 19-летней давности, вызвали на допрос по подозрению в изготовлении и распространении порнографии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество

Forbes составил список богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк

Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия 23 октября в 20:50
Экономика

Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.
РБК 00:21
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