Политика
REGNUMБундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
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Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Snob.ru вчера в 15:30
Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Политика
Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК 17:38
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Шоу-бизнес
Бузова предстала в образе черного лебедя на премии «Прорыв года»
Ольга Бузова на премии «Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой Moda Tropical получила звание «Певица года».
Телепрограмма вчера в 10:31
Политика
Песков заявил о соответствии меморандума по Сирии интересам Европы
Договоренности России и Турции по ситуации в Сирии соответствуют интересам европейских стран.
Известия 15:15
Наука
Перламутр оправился после 80% предельной деформации
Оказалось, что этот материал, который считается самым механически прочным природным веществом, то есть требующим наибольшего усилия для разрушения, упруго восстанавливается после деформации, соответствующей 80 процентам от предельной.
N+1 08:46
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.
Газета.Ru 16:38
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Политика
Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей
РИА Новости 11:06
Политика
Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд
Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено.
РБК 15:18
Космос
Найден способ обнаружения червоточин
Naked Science 08:53
Кино
Показан финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер «Звездных войн» — Скайуокер.
iReactor 22 октября в 01:13
Гаджеты
Какие смартфоны получат Android 10 до конца года
После выхода официальной версии Android 10, многие пользователи сразу же начали интересоваться, а какие же модели смартфонов получат это обновление.
The GEEK 10:23
Политика
Выданные в ДНР и ЛНР документы начали признавать на Украине
Киевские власти стали признавать некоторые виды документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Газета.Ru 11:13
Здоровье
Малышева озвучила лекарства, которые можно принимать просроченными
Елена Малышева в очередном выпуске рассказала, что имеются некоторые лекарственные препараты, которые можно принимать даже просроченными.
Ugpressa.ru 03:16
Гаджеты
Рассекречен смартфон iQOO Neo на Snapdragon 855 Edition
Новый мощный смартфон iQOO Neo появился в базе данных TENAA, где предложены технические параметры аппарата.
Rusargument 22 октября в 04:09
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском вчера в 18:02
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 22 октября в 08:53
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском 14:10
Политика
Турция потребует от США выдачи командующего СДС
Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Life.ru 15:53
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Военное дело вчера в 04:05
Происшествия
ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников
На фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников.
Эхо Москвы 16:14
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Футбол
ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Москва 24 15:09