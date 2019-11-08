Политика
РИА НовостиБундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
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Авто
Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»
Motor вчера в 08:07
Футбол
Не Щенсны случай: «Локо» упустил ничью в матче с «Ювентусом»
Перед отъездом на матч несколько сотен болельщиков провожали «Юве» на стадион.
Известия 06 ноября в 16:00
Политика
Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
МИР 24 вчера в 06:22
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Происшествия
12 человек пострадали в ДТП на Ставрополье
Все 12 пострадавших доставлены в центральную городскую больницу №4 в Ставрополе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.
Кавказский узел вчера в 22:19
Происшествия
В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме
В Томске произошёл пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме, эвакуированы более 60 человек.
RT на русском 01:13
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Происшествия
Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе из-за денег
Тайга.инфо 05 ноября в 00:10
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости вчера в 16:30
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня вчера в 06:26
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
Происшествия
В Красноярске стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика
Аргументы и Факты вчера в 23:20
Общество
Друга Кокорина и Мамаева освободили
Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
Общество
Володин раскритиковал проведенный ремонт проспекта Кирова
АиФ Саратов 00:45
Происшествия
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
RT на русском 02:01
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья 01:07
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
РЕН ТВ вчера в 00:32
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Общество
В Госдуме предложили исключить импортные продукты из школьных обедов
Депутаты Госдумы выступили с предложением исключить импортные продукты из состава школьных обедов.
Аргументы и Факты вчера в 21:14
Общество
Новомосковск назван одним из самых недружелюбных городов России
MySLO.ru вчера в 14:31
Космос
12 бутылок вина отправили на МКС. Но пить его космонавты не будут
Фонтанка.Ру 05 ноября в 02:59
Армия и оружие
Российские подлодки устроили дуэль в Баренцевом море
Атомоходы Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» устроили подводную дуэль во время манёвров в Баренцевом море, рассказал глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
News.ru вчера в 04:59
Общество
Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян
Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Lenta.ru вчера в 22:32
Общество
В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота
Пятый канал вчера в 08:21
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12