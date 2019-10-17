Политика

РИА НовостиРИА НовостиБундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

Бундестаг не смог принять поправки, смягчающие правила ЕС для «Северного потока 2»

Интерфакс04:46

Депутат бундестага: лоббисты США помешали принять законопроект в защиту «Северного потока — 2»

Телеканал 360°03:57

Украина просит ФРГ не поддерживать освобождение «Северного потока-2» от новой директивы ЕС

ПРАЙМвчера в 15:15

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

РБКвчера в 22:38

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

РИА Новостивчера в 21:31

Бундестаг не принял поправки к газовой директиве для «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 21:48

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза

Газета.Ru01:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Политика

Столтенберг отреагировал на выражение Макрона о «смерти мозга НАТО»

Ранее, отмечает „РИА Новости“, французский лидер Эммануэль Макрон в интервью корреспонденту журнала „The Economist“ заявил, что НАТО полностью утратил организацию внутри альянса, а это можно охарактеризовать как „смерть мозга“.
Южный Федеральный вчера в 20:15
Гаджеты

Еще 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11

В октябре Xiaomi выпустила долгожданную MIUI 11, основанную на Android 10. Первыми прошивку получили флагманские смартфоны Xiaomi и Redmi.
The GEEK 03:39
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Общество

Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Политика

В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:25
Общество

Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»

В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Интерфакс 05:30
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Общество

Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала

Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
РБК вчера в 20:25
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Evo-rus.com вчера в 06:00
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Спорт

Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории

В Министерстве спорта РФ рассказали об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории.
Профиль вчера в 08:07
Армия и оружие

Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России

Политика Сегодня 03:36
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая

В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Чемпионат 03:57
Кино

Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»

Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Общество

83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Происшествия

Нижегородский таксист избил пассажира до смерти

Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Армия и оружие

ДНР ответит на появление украинских силовиков в зоне развода войск

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на ввод украинских силовиков в зону разведения войск последует зеркальный ответ.
Lenta.ru 05:14
Шоу-бизнес

Адвокат назвал брак Лолиты с пятым мужем фиктивным

Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал о решении Мосгорсуда по делу о расторжении брака между артисткой и ее пятым супругом - спортсменом Дмитрием Ивановым.
Газета.Ru 05:07
Политика

Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

RT на русском 04:32
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Происшествия

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Происшествия

В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине

РИА Новости 04:08
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM вчера в 01:09
Гаджеты

Вышла публичная версия iOS 13.3 beta 1

Apple выпустила новую публичную iOS 13.3 beta 1. Ее могут скачать все желающие.
The GEEK вчера в 01:43
Футбол

Экс-капитан «Зенита» Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер»

«Шахтер» из Солигорска объявил о назначении Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды.
Sport24.ru вчера в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное