Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

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