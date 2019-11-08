Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщается на сайте бундестага.

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

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