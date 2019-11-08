Политика

РИА НовостиРИА НовостиБундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
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Бундестаг не принял поправки к газовой директиве Евросоюза

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РИА Новостивчера в 21:31

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